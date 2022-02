Een eerdere succesvolle rechtszaak van toezichthouder ACM tegen Apple kan ervoor zorgen dat ook de claim van media-ondernemer Alexander Klöpping tegen Apple en Google slaagt.

Heeft het überhaupt een kans van slagen; een stichting in het kleine Nederland, die het opneemt tegen twee van de grootste techreuzen ter wereld? Advocaat en hoogleraar massaschade aan Tilburg University Ianika Tzankova denkt dat de claim van Stichting App Stores Claims kansrijk kan zijn.

Kansrijk

Tzankova verwijst naar een zaak van vorig jaar. Toen daagde de Autoriteit Consument en Markt (ACM) Apple voor de rechter, omdat gebruikers van datingapps alleen via het eigen betalingssysteem van het techbedrijf konden betalen.

Volgens de ACM moest Apple ook andere manieren van betaling toelaten. Hoewel het in de eerdere rechtszaak over datingapps ging, werd toen al gesuggereerd dat dit ook voor andere apps zou kunnen gelden. "Het feit dat toezichthouder ACM vorig jaar via de rechter een claim bij Apple heeft kunnen neerleggen voor een soortgelijk probleem, maakt deze nieuwe claim mogelijk kansrijk."

Geen alternatieve betaalwijze

Het probleem dat Klöpping met zijn claim wil aankaarten is dat, als je een app koopt in de App Store van Apple of via Google Play, zo'n 30 procent van het bedrag naar Apple of Google gaat. Dit geldt niet alleen voor een eenmalige aanschaf; ook als je een Netflix- of Spotify-abonnement afsluit in de app, kunnen Apple en Google in het eerste jaar ook daar 30 procent van vorderen. De jaren daarna wordt dat 15 procent.

Een alternatieve wijze van betalen is er niet. Alles loopt via Apple en Google. Kiest een app-producent toch voor een andere betaalmethode, dan kan de producent uit de App Store of Google Play worden verwijderd.

Bron: EenVandaag Media-ondernemer Alexander Klöpping

'Niet eerlijk'

Volgens ondernemer Alexander Klöpping is het frustrerend voor app-aanbieders dat ze overgeleverd zijn aan de betalingssystemen van Apple en Google. Daardoor kunnen ze niet zelf beslissen hoeveel geld er gevorderd wordt, terwijl er volgens hem ook goedkopere betaaldiensten zijn.

"Iedereen kan in zijn of haar aankoopgeschiedenis zien hoeveel hij of zij heeft uitgegeven. Het probleem zit 'm erin dat werkelijk alle betalingen via de app met 30 procent extra belast worden door Apple of Google. Ze komen ermee weg, omdat Google en Apple een 'duopolie' hebben hierin. Daar moet een einde aan komen. Consumenten moeten dat geld terugkrijgen."

Compensatie voor iedereen

Stel, de rechter geeft de Stichting App Stores Claims gelijk, dan heeft iedereen die ooit een app heeft gekocht in de App Store of via Google Play daar baat bij. 2 jaar geleden is namelijk een nieuwe wet ingegaan in Nederland, die ervoor zorgt dat niet alleen de indieners van een claim recht hebben op compensatie, maar iedereen die te veel heeft betaald.

Klöpping zal met zijn stichting beginnen met gesprekken met Apple en Google. Mocht daar niks uitkomen, dan volgt een gang naar de rechter. Deze wordt nu al voorbereid.