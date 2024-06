Kunstmatige intelligentie gebruiken, er lijkt geen ontsnappen meer aan. Ook Apple kondigde gisteren een eigen versie van AI - Apple Intelligence - aan, dat standaard op iPhones zit. "Het is een nieuwe fase van beschikbaarheid."

"Het feit dat Apple AI in zijn apparaat gaat stoppen, betekent nogal wat. Want heel veel mensen hebben een iPhone, iPad of iMac. Er zijn meer dan een miljard Apple-gebruikers in de wereld en dat maakt het heel toegankelijk", vertelt AI-journalist Laurens Verhagen van de Volkskrant.

Geen nieuwe ontwikkeling

Volgens Verhagen is deze ontwikkeling van Apple indrukwekkend, maar zeker niet nieuw. Zo wordt kunstmatige intelligentie al langer verwerkt in producten van Microsoft, Samsung en Google. "Heel veel is al lang bekend via Google of OpenAI", vertelt de journalist.

"Het is wel een nieuwe fase als het gaat om de beschikbaarheid ervan", vult hij aan. "Nu kunnen ook oudere mensen die een iPad hebben met een druk op de knop kunstmatige intelligentie gebruiken. Er valt niet meer aan te ontkomen en dat betekent eigenlijk dat je weinig moeite hoeft te doen om als consument gebruik te maken van allerlei handige AI-toepassingen."

Privacy het belangrijkste

Het gebruik van deze populaire maar omstreden uitvinding sluipt er bij iedereen, jong en oud, dus langzaam in. En dat heeft ook effect op onze privacy. De ingewikkelde formules en data die worden gebruikt om 'coole dingen' op smartphones en tablets gedaan te krijgen, gaan vaak ten koste van persoonlijke gegevens van gebruikers.

Maar Apple beweert dit anders te gaan doen. "Privacy is echt het punt waar Apple zich, al heel lang trouwens, mee profileert", zegt de AI-journalist. "En nu, met Apple Intelligence, zie je dat ook weer. Ze leggen heel erg de nadruk op de privacy van hun toepassingen. En dat doen ze eigenlijk door die modellen op het apparaat zelf te draaien."

Ten koste van je persoonlijke data

"Dat klinkt misschien een beetje technisch, maar op een iPhone of iPad vinden alle berekeningen plaats op het apparaat zelf en niet ergens op een server bij een groot techbedrijf", legt Verhagen uit. Bij bedrijven zoals Google en OpenAI vindt dit wel op een server plaats, waardoor gegevens van gebruikers niet binnen het bedrijf zelf blijven maar juist worden gedeeld met anderen.

"Op het moment dat je gegevens het apparaat verlaten, voelt het wat minder betrouwbaar qua privacy. En hier heeft een bedrijf als OpenAI de afgelopen tijd een paar problemen meegehad. Zij proberen nu hun imago te herstellen."

'Weigeren kan ook'

Voor de mensen die liever - met of zonder het behouden van hun privacy - geen gebruik maken van kunstmatige intelligentie wordt het dus steeds lastiger om aan bedrijven zoals OpenAI en Apple te ontkomen. Toch is er een manier om het gebruik van kunstmatige intelligentie uit te stellen. "Je kan natuurlijk ook gewoon weigeren wanneer om je toestemming wordt gevraagd."

"Maar ja, je zal ook elke keer de afweging moeten maken: het gemak van AI toepassen versus je privacy", zegt Verhagen. "Als je met een druk op de knop een mailtje kan opstellen, ik denk toch dat mensen dat heel prettig vinden. En als je echt heel erg op je privacy zit, dan denk ik dat je überhaupt geen iPhone of mobiele telefoon moet gebruiken."