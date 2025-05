Dossier Kunstmatige intelligentie (AI) Laatst bijgewerkt: 09 mei

Sinds het uitkomen van ChatGPT is generatieve kunstmatige intelligentie (AI) in een stroomversnelling gekomen. Maar op de achtergrond is het al veel langer onderdeel van allerlei technologie in ons leven. Er zijn kansen en bedreigingen. En de grote vraag is in hoeverre het gereguleerd moet worden.