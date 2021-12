Google, Bing, Startpagina én DuckDuckGo. Het zijn allemaal zoekmachines, maar DuckDuckGo maakt onderscheid in de omgang met privacy. Zoveel onderscheid, dat Hieke van Hoogdalem al jaren principieel gebruikmaakt van deze zoekmachine.

Zoekmachine DuckDuckGo, die in 2008 het licht zag, groeide de afgelopen jaren flink. Volgens de eigen statistieken had de website in november van dit jaar gemiddeld zo'n 100 miljoen dagelijkse gebruikers; 5 miljoen meer dan in januari.

'Ik voel me veiliger'

Omdat ze er klaar mee was dat Google haar gegevens gebruikte na een zoekopdracht, stapte Hieke Hoogdalem 2 jaar geleden over op zoekmachine DuckDuckGo. "Wanneer ik via DuckDuckGo zoek, voel ik me veilig", vertelt ze.

Helemaal zonder Google doet ze overigens nog niet. "Ik heb nog wel een Google-account met mail, dus soms voelt het ook wel alsof ik mezelf voor de gek hou", zegt ze. "Maar als er een DuckDuckGo-mail komt, ga ik die meteen gebruiken."

Geen verrassing

Dat het aantal DuckDuckGo-gebruikers zo is gegroeid, heeft alles te maken met algoritmes, tracking van gegevens en privacy in het algemeen, zegt tech-expert Danny Mekic.

"Door publieke discussies over de macht van bedrijven als Google en Facebook is er veel meer bewustwording ontstaan. Ik kan me goed voorstellen dat mensen dan kiezen voor een zoekmachine als DuckDuckGo."

Nadelig voor adverteerders

Voor adverteerders zit er volgens Mekic wel een kanttekening aan DuckDuckGo. "Een advertentie is een poging om iemand iets te laten kopen wat diegene zonder de advertentie niet van plan was", legt hij uit. Om zo efficiënt mogelijk te adverteren, hebben adverteerders gegevens van hun doelgroep nodig. Google verzamelt die gegevens, DuckDuckGo niet.

Op de korte termijn betekent dit dat adverteren duurder wordt, je bereikt immers minder makkelijk je doelgroep. "Als, zoals bij een zoekmachine als DuckDuckGo, het tracken van gegevens moeilijker wordt, moeten bedrijven gericht gaan adverteren. Om een dure hotelkamer in Parijs te promoten moeten ze bijvoorbeeld naar een blog over de Franse stad", legt Mekic uit. "Voor de consument is dat zo slecht nog niet, maar voor bedrijven die op deze manier adverteren is het zeker nadelig."

Resultaten minder relevant

Er kleven voor de gebruiker trouwens ook nadelen aan de zoekmachine DuckDuckGo, zegt de tech-expert: "Google is meer dan een zoekmachine; zo kun je er ook documenten in maken en je mail beheren. Dat kan in DuckDuckGo niet. Als gebruiker kun je deze functies dus missen." Nog een nadeel volgens Mekic, is dat het kan gebeuren dat de zoekresultaten minder relevant voor je zijn dan die van Google. Dit komt omdat de resultaten niet persoonlijk op jou zijn afgestemd.

"Aan de andere kant is het ook wel een verademing, want je krijgt meer objectieve zoekresultaten. Mensen zijn moe van de bubbel, dus het kan verfrissend zijn om af en toe dingen te zien die niet op jouw afgestemd zijn", zegt Danny Mekic. Voor DuckDuckGo-gebruiker Hieke Hoogdalem is het in elk geval de oplossing: "Nadelen zou ik niet weten, voor mij is dit Google in een beter jasje."