De Nederlandse ouders die een rechtszaak aanspanden tegen het techbedrijf Microsoft, omdat ze toegang wilden over de e-mails van hun overleden zoon, hebben hun gelijk gekregen. Advocaat Cor Hellingman: "Je zou deze mogelijkheid altijd moeten hebben."

Ouders van hun overleden zoon wilden toegang hebben om meer te weten te komen over de plotselinge dood van hun kind. Eerder vroegen ze al aan Microsoft om toegang te verlenen, maar het techbedrijf wilde dat niet.

Eerst niet, nu wel

Microsoft zelf verklaarde dat de toegang niet gegeven werd vanwege 'privacy en andere wettelijke redenen' tenzij een gerechtelijk vonnis het bedrijf daartoe verplicht, zoals dus nu is gebeurd. Volgens de rechter is de privacywet niet van toepassing op overledenen.

Volgens advocaat Hellingman is de echte reden laksheid: "Dat is onderdeel van hun beleid, ze willen gewoon simpelweg geen kosten maken door dingen uit te zoeken, dus ze reageren niet of leggen zo'n vraag gewoon naast zich neer."

Discriminatie binnen toegankelijkheid

De rechter koos de kant van de ouders. Ze verwees in haar vonnis onder meer naar een Duitse rechtszaak van vorig jaar. Het Bundesgerichtshof, de hoogste Duitse rechter, gaf een moeder gelijk nadat de vrouw Facebook had aangeklaagd om toegang te krijgen tot het Facebook-account van haar overleden dochter. "De Duitse rechter oordeelde dat digitale gegevens zoals Facebookberichten niet anders zijn dan fysieke brieven of dagboeken", legt Hellingman uit.

Duitsland is nu het enige land waar nabestaanden zich simpelweg bij de klantenservice van Microsoft kunnen melden om toegang te krijgen tot de gegevens van hun overleden dierbaren. Alle andere Europeanen moeten eerst met een gerechtelijk bevel zwaaien. "Een vorm van discriminatie", vindt de advocaat van de nabestaanden.

'Wees voorbereid'

Microsoft krijgt nu 20 dagen de tijd om wachtwoorden te herstellen zodat de ouders het mailaccount alsnog kunnen beheren. "Ze willen meer te weten komen over de omstandigheden van zijn plotselinge dood, en willen het account gebruiken om zijn nalatenschap fatsoenlijk te kunnen afwikkelen. Denk aan abonnementen, alles wat je digitaal regelt zit in je mail", vertelt Cor Hellingman.

"Zorg dat je een map hebt met de belangrijkste inloggegevens", wil de advocaat nog meegeven. Dit kan niet alleen van belang zijn als je overlijdt, maar ook nu als de computer waar al je gegevens opstaan ineens crasht.