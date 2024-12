2 dagen na de grote explosie in Den Haag is er nog steeds weinig bekend over de oorzaak. Ondanks de wens om de aanleiding snel te achterhalen, is het volgens experts niet vreemd dat dit lang duurt. "Het is simpelweg ingewikkeld."

Zondagavond kon de hoofdofficier van Justitie Margreet Fröhberg in een persconferentie delen dat er aanwijzingen zijn dat de explosie in Tarwekamp een misdrijf zou kunnen zijn. Een gevonden jerrycan leidt een paar uur later toch nog meer speculaties over een eventueel drugslab in de kelders van het complex, maar dat heeft de politie nu uitgesloten.

Speculaties

Ook de buurtbewoners blijven zich afvragen wat de oorzaak van de gigantische ramp zou kunnen zijn geweest. Waar de een aangeeft soms verdachte situaties gezien te hebben, zegt de ander zich niet voor te kunnen stellen dat er bijvoorbeeld een drugslab in de kelders van het gebouw zou hebben gezeten.

"Een gasexplosie is niet zo erg, denk ik", vertelt een van de buurtbewoners. "Dus ja, of het is een illegale vuurwerkhandel die ontploft is. Maar het is niet op een legale, normale manier gebeurd denk ik." Maar de buurman van de bruidswinkel kan het zich niet voorstellen. "Ik hoor alleen geruchten in het nieuws. Ik huur hier al 11 maanden, en zoiets is me niet opgevallen. Dus ik denk het niet."

Veiligheid van hulpdiensten

Maar waarom duurt het zo lang tot er antwoorden komen? Universitair docent criminologie Jasper van der Kemp legt uit dat op het moment dat een ramp als deze in Nederland gebeurt, er eerst onderzoek wordt gedaan of de plek van de ramp veilig is voor hulpdiensten om te hulp te kunnen schieten.

"Daarna kijken ze wat ze kunnen doen voor de slachtoffers". Dit gaat door tot de hulpdiensten iedere toegankelijke hoek van de plaats delict hebben kunnen onderzoeken. Die balans verspringt op het moment dat wordt vermoed dat de zoektocht naar slachtoffers kan worden afgerond.

Sporen zoeken

Mochten er sporen worden gevonden, zit ook daar een stappenplan aan vast om deze te laten onderzoeken. Van der Kemp geeft aan dat er bijvoorbeeld eerst vastgelegd moet worden waar een voorwerp gevonden was, in welke staat het was en welke andere voorwerpen er omheen lagen. Eenmaal goed verpakt kan een voorwerp naar het Nederlands Forensisch Instituut worden gestuurd.

Van der Kemp gebruikt de gevonden jerrycan als voorbeeld om aan te geven hoe ingewikkeld het onderzoek kan verlopen: "Als de jerrycan eenmaal klaar is voor onderzoek moet je eerst bepalen of je gaat kijken naar de sporen óp de jerrycan, voor je aan de slag kunt met wát er nu precies in zat. Dat gaat dan ook naar twee verschillende afdelingen. Wel met spoed, maar dat is simpelweg ingewikkeld."

Misdaad melden

Naast het helpen van slachtoffers en het forensische onderzoek werkt tegelijkertijd ook het rechercheteam rondom de plek van de ramp. Zij kijken naar camera's in de buurt en het criminele circuit, spreken met buurtbewoners en luisteren naar de eventuele meldingen.

De afgelopen dagen werd door de politie al een oproep gedaan of mensen een melding zouden willen maken op het moment dat zij verdachte situaties hebben gezien of überhaupt meer weten over de explosie. Dat kan zowel via de politie als via het platform Meld Misdaad Anoniem.

Eerder aan de bel trekken

Op dit platform kunnen mensen hun tips delen zonder dat hun naam wordt gebruikt. Dat kan helpen, aangezien sommigen angst ervaren om tips te delen met bijvoorbeeld de politie. Dat kan komen doordat iemand de verdachte kent, familie is, of dat iemand bang is voor vergeldingsacties. "Een andere reden kan zijn dat mensen bang zijn dat ze moeten getuigen in de rechtbank" zegt Marc Janssen van Meld Misdaad Anoniem.

Rampen zoals deze in Den Haag maken echter veel impact. Het zorgt ervoor dat mensen alerter worden en dat Meld Misdaad Anoniem dus ook meer meldingen krijgt. De ravage die achterblijft doet mensen beseffen dat ze iets wellicht zouden kunnen voorkomen. "Mensen trekken toch eerder aan de bel", concludeert Janssen.