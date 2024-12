Bij de Amsterdamse woningcorporatie Stadgenoot staat de teller dit jaar op 25 explosies. Bewoners zijn vaak niet goed verzekerd, zegt gebiedsbeheerder Mariëlle Foppen. Zij leidt een speciaal team rondom dit soort aanslagen.

Na de allesverwoestende explosie aan de Tarwekamp in Den Haag zit ook in Amsterdam de schrik er goed in. "Het is een scenario dat zomaar bij een woning van ons had kunnen gebeuren", zegt Mariëlle Foppen van woningcorporatie Stadgenoot. Alleen al dit jaar waren tot september bij panden van de woningcorporatie 25 explosies

'Waar stopt dit?'

"Ik hou echt m'n hart vast. Want ja, waar stopt dit hè, als ik kijk in Den Haag? Zo'n gigantische explosie met zoveel leed. Ik moet er niet aan denken dat dat nog een keer gebeurt", zegt Foppen. Als manager gebiedsbeheer bij Stadsgenoot is ze vaak als eerste ter plaatse na een explosie.

"Op het moment van een explosie, is het voor ons alle hens aan dek." In de eerste plaats om de bewoners te ondersteunen. "En om direct de schade op te nemen en te kijken wat we moeten doen."

Buiten in nachtkleding

Afgelopen maart werden bewoners van een pand aan de Populierenweg in Amsterdam-Oost opgeschrikt door een explosie. Die nacht waren ook op andere plekken incidenten. Het was de periode na de moord op de rapper Bigidagoe, eind februari dit jaar. "Het was heel heftig wat we daar zagen", vertelt Foppen. "Mensen stonden buiten in nachtkleding, er waren kinderen bij, je treft enorme schade aan."

Er was een explosief geplaatst aan de toegangsdeur richting de woning. "Als gevolg daarvan was er een enorme explosie met impact op het hele trappenhuis." Alle woningen in het pand werden in een klap onbewoonbaar en worden - tot op de dag van vandaag - niet bewoond.

Speciaal explosieteam

Stadsgenoot had al een calamiteitenteam dat dag en nacht bereikbaar was. Maar die moesten iedere keer 'opnieuw een wiel uitvinden'. "In elke wijk was er een ander persoon betrokken", vertelt Foppen. "Dat vonden we niet prettig, zeker niet voor de bewoners. Die willen gewoon duidelijkheid. Nu hebben we mensen die we stadsbreed inzetten op het moment dat er een explosie is."

Die weten precies wie ze moeten bellen. "Ze kunnen snel schakelen, snel hotels regelen, mensen goed opvangen en ondersteunen." Ook is met de politie en gemeente een gezamenlijk 'handelingskader' opgesteld, waarin staat wat wie moet doen vanaf het moment van de explosie. Deze expertise deelt Foppen nu met met corporaties in Den Bosch, waar op het moment veel explosies zijn.

Woningnood hoog

De gevolgen van een aanslag zijn enorm. "In sommige gevallen ben je je huis kwijt, kun je niet meer terug naar je vertrouwde buurt waar je kinderen op school zitten, waar familie woont, waar je altijd naar de buurtsuper ging en moet je naar de andere kant van de stad verhuizen", schetst Foppen.

De woningnood in Amsterdam is erg hoog. "Het is ook niet zo dat we woningen op voorraad hebben, dus we moeten echt wel goed zoeken om mensen weer passend onderdak te bieden." Sommige mensen belanden in hotels. "In sommige gevallen moeten de mensen twee, drie keer verkassen om ergens een vaste plek te vinden waar ze veilig kunnen wonen."

1,2 miljoen om woningen te herstellen

Alleen al het herstellen van getroffen woningen kostte woningcorporatie Stadsgenoot dit jaar 1,2 miljoen euro. "Los van de inzet van personeel", vertelt Foppen. En er komen nog veel meer kosten bij. "Dat geld kunnen we niet voor andere zaken inzetten, bijvoorbeeld voor verduurzaming."

De kosten zijn voor rekening van de woningcorporatie. "Je bent er maanden mee bezig." Al zijn er inmiddels ook afspraken met de gemeente om bepaalde kosten te delen. Bewoners hebben daarnaast vervangende woonruimte nodig. "Zeker in het begin heb je niet meteen iets geregeld."

Niet goed verzekerd

Naast de ellende van de explosie, ziet Foppen dat lang niet alle gedupeerden goed verzekerd zijn. Zo hebben sommigen geen inboedelverzekering afgesloten. "Dat betekent feitelijk dat alle schade voor de persoon zelf is", zegt ze. Vervangende woonruimte moet eigenlijk zelf worden geregeld en betaald. "Op het moment dat dat niet lukt sta je feitelijk op straat."

Verzekeren kost een paar euro per maand. "Ik kan me voorstellen dat dat voor sommige mensen ook best een hoop geld is, maar je wilt niet weten wat voor ellende je hebt als je zoveel schade hebt, dat je ook je spullen kwijt bent en feitelijk geen onderdak hebt en afhankelijk bent van de welwillendheid van de corporatie."

'Verplicht de inboedelverzekering'

Foppens advies: of je nu in een huurwoning of koopwoning woont, sluit een inboedelverzekering af. "Het is geen verplichte verzekering, anders dan bijvoorbeeld een opstalverzekering bij woningeigenaren. Maar als ik het voor het zeggen zou hebben, dan zou deze verzekering verplichten."

Het verplichten van de inboedelverzekering zou volgens haar een 'hele goede oplossing zijn'. Ze weet van haar contacten in de rest van het land, dat dit elders ook speelt. "We willen dit eigenlijk ook landelijk agenderen, omdat we constateren dat alle corporaties hier tegenaan lopen en de bewoners dus ook."