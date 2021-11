"Het kan zomaar dat ik morgen alsnog hoor dat iemand anders voorgaat." Guus Schrijver (57) wacht al 4 maanden op zijn hartoperatie, die werd al meerdere keren uitgesteld. Hij hoopt dat hij morgen eindelijk aan de beurt is.

Guus Schrijver heeft een lekkende hartklep, iets waarvan hij jaren geleden al wist dat hij er ooit voor geopereerd moest worden. "De laatste maanden is het steeds acuter geworden."

Wachten geblazen

Hij kreeg het bericht van de arts: een operatie is nodig. Maar wanneer? Ze zouden hem bellen wanneer er plek was. "Elke week dat de telefoon niet gaat, weet je dat de schade aan je lichaam ernstiger wordt. Elke week hoop je weer dat ze je vertellen dat je terecht kan. Die spanning is zo groot", zegt hij.

Schrijvers operatie werd al meerdere uitgesteld. Zelfs toen zijn openhartoperatie als urgent werd aangemerkt, kreeg hij het bericht dat ze het wat verder moesten oprekken. "Je loopt kans op schade aan je hart als je het keer op keer uitstelt", zegt hij.

'Kom ik nog aan de beurt?'

Als hij naar de toenemende coronacijfers kijkt, vreest hij voor zijn hartoperatie. "Iedere dag hoor je dat de ic's voller en voller liggen, dan denk ik wel: 'kom ik nog aan de beurt?'"

Bij talkshows op tv ziet Schrijver mensen verkondigen dat ze zich niet laten vaccineren, of dat alles weer open moet. Iets wat hij lastig vindt. "Terwijl ik op een hartoperatie aan het wachten ben. Mensen die geen corona hebben maar wel naar de ic moeten na een operatie worden ernstig benadeeld", zegt hij.

Bron: EenVandaag Guus is inmiddels opgenomen in het ziekenhuis voor zijn operatie

Opluchting, of toch niet?

Het zijn spannende dagen voor Schrijver. Vandaag werd hij om 11.00 uur opgenomen en morgenochtend staat de openhartoperatie op de planning. Naast spanning voelde hij vooral opluchting. Totdat hij hoorde dat het ook zomaar niet door zou kunnen gaan.

"Ik moet er volgens de artsen rekening mee houden dat het alsnog uitgesteld kan worden. Ze kunnen me niet 100 procent garanderen dat het gaat gebeuren." En dat vindt hij heel lastig: "Je kunt je leven niet plannen als je op zo'n operatie aan het wachten bent, moet er steeds rekening mee houden dat je volgende week geopereerd moet worden. Dan ben je wel weer een aantal maanden uit de running."