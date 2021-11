De afsprakenlijn voor een coronatest raakte vandaag overbelast en ook online was het lastig om een afspraak in te plannen. Directeur publieke gezondheid René Stumpel van GGD Gooi- en Vechtstreek: "We proberen meer afspraken mogelijk te maken."

"We doen ons uiterste best om meer mogelijkheden om te testen open te zetten in de computersysteem. Wij kunnen bij het landelijk callcenter aangeven hoeveel afspraken er bij ons gemaakt kunnen worden. Je probeert zoveel mogelijk aan de vraag te voldoen. Maar die vraag is zó hard gestegen", verzucht Stumpel.

Overvallen

De GGD's zijn overvallen door het verloop van het virus en de bijbehorende besmettingscijfers, zegt Stumpel. "Het is de geniepigheid van het virus. Het is niet zozeer dat wij nu als GGD iets niet goed doen. Het gaat gewoon zo hard dat je het met je personeel niet kunt bijhouden."

Het is altijd een uitdaging om met de golven van het virus mee te bewegen als GGD, vertelt de directeur. "Op een gegeven moment pas je toch je personeelsbestand aan. Je kijkt ook hoe je mensen aan je verbonden kunt houden in een flexibele schil. Als mensen niks te doen hebben, dan vinden ze het niet fijn om geld te krijgen om niks te doen. Dan vertrekken ze gewoon."

Bron- en contactonderzoek

Stumpel verwacht binnen een aantal dagen wel weer bij te zijn met het aantal medewerkers en de drukte dan beter aan te kunnen. "Dat is wat mij betreft een kwestie van dagen in plaats van weken."

Maar niet alleen de teststraten kampen met capaciteitsproblemen. Ook het bron- en contactonderzoek (BCO) wordt steeds verder afgeschaald, meldt het AD. "Omdat wij niet iedereen kunnen testen en ook het BCO maar beperkt mogelijk is, verliezen we ook het zicht op het virus."

Onderzoek komt terug

Toch ziet Stumpel ook lichtpuntjes: op een gegeven moment moet er ook een plafond aan het aantal besmettingen komen, zegt hij. "Op enig moment zijn mensen ook weer genezen. Daar wil ik mee zeggen: we zijn nu misschien het zicht eventjes kwijt, maar we kunnen de draad misschien weer oppakken als de golf gezakt is."

"Dan kunnen we het bron- en contactonderzoek weer tot meer getallen achter de komma doen. Dan kunnen we weer helpen om de golf in te dammen."

Modellen zijn belangrijk

Voor de toekomst hoopt Stumpel op scherper zicht op het virus. De modellenbouwers bij het RIVM zouden daarbij kunnen helpen. "Het RIVM kan ons misschien vertellen wat we in de toekomst beter kunnen doen. Er worden scenario's geschetst en daar hoort personeel bij."

Toch: ook in deze vijfde golf werd personeel ingehuurd op basis van die modellen. "Maar het virus is geniepiger. Als de modellen uit waren gekomen, hadden we nu ook minder een probleem gehad, denk ik", zegt Stumpel.