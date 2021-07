Wat doe je als je wil zwemmen, terwijl alle zwembaden dicht zijn? Dan zoek je een stuk water op in de natuur. Baantjes trekken in open water wordt steeds populairder, mede dankzij corona.

En het lijkt een blijvertje: ook nu zwembaden weer open zijn, kiezen zwemmers vaker voor een plas of meer.

Populairder door corona

De Koninklijke Nederlandse Zwem Bond (KNZB) spreekt van een heuse trend. Het aantal deelnemers van de cursus Open Water van MijnZwemcoach is met 50 procent gestegen. "Tijdens de lockdowns ontdekte een groot deel van de zwemmers dat ze niet per se een zwembad nodig hebben. In de natuur wordt zwemmen een wat vrijere sport. Dat spreekt veel mensen aan", zegt woordvoerder Marieke Gerritse.

Volgens ervaren natuurzwemmer en schrijver Susan Houbraken is zwemmen in open water populairder dan ooit. "Mensen zoeken echt actief het buitenwater op. Ik vind het toch wel heel bijzonder om te zien, dat corona ook goede dingen heeft gebracht."

Machtig gevoel

Lieven Heeremans (30) uit Amsterdam besloot het er tijdens de eerste lockdown samen met een vriend op te wagen. Het begon als noodzaak, om zijn wekelijkse baantjes toch te kunnen zwemmen en fit te blijven, maar inmiddels is zwemmen in open water ook een hobby.

"Ik zag eens iemand in de Amstel zwemmen en dat vond ik er zo vet uitzien. Sindsdien stond het op mijn lijstje met dingen die ik nog eens wilde doen."

Wetsuit en boei

Lieven gaat het liefst naar de Sloterplas, waar hij zo'n 10 minuten vandaan woont. Afgelopen zaterdagochtend - het was niet zulk lekker weer - dobberde hij daar in z'n eentje in het wijdse water. "Dat gaf een machtig gevoel. Het leuke is ook dat je de plekken waar je komt, ineens op een andere manier gaat bekijken. Ik let veel meer op de natuur, het water."

Als hij gaat zwemmen trekt Lieven een soort wetsuit aan. Zo'n pak dat surfers ook dragen, maar dan iets dunner. Dat is niet verplicht, maar zorgt er wel voor dat je warm blijft. Het kan namelijk best koud worden als je een tijd in het water ligt. Ook blijf je er goed mee drijven, een veilig idee voor als je alleen bent en last krijgt van kramp, vindt hij. Ook neemt Lieven altijd een badmuts, duikbril en kleine boei mee als hij gaat zwemmen, zodat hij goed zichtbaar is.

Bron: eigen foto Lieven Heeremans: "Ik ben anders naar de stad gaan kijken"

Gratis

"Het is een investering, maar als je die spullen hebt, is het daarna gratis en kun je het doen wanneer het jou uitkomt. In tegenstelling tot het zwembad, waar je telkens entree betaalt en een tijdslot moet reserveren."

Waar hij verder op let, als hij gaat zwemmen in natuurwater? "Of er trappetjes zijn, anders kom je met geen mogelijkheid het water uit. En het liefst zwem ik niet alleen, samen is veiliger." Ook waarschuwt hij: "Iets wat onder water ver weg klinkt, kan in werkelijkheid dichtbij zijn. Let dus goed op waar je zwemt, dat je niet te dicht bij een boot komt."

Beter immuunsysteem

Natuurzwemmer Susan Houbraken merkt net als Lieven dat haar hobby bijdraagt aan de kwaliteit van haar gezondheid. "Het is een goede manier om alles even los te laten, te bewegen. En je krijgt er intussen ook nog een beter immuunsysteem voor terug."

Daarnaast word je er gelukkiger van, merkt ze. "Er gebeurt van alles om je heen in de natuur, er komen watervogels voorbij, je kan je vrij bewegen en dat voedt ons gelukshormoon." Tijdens corona waren we vaak de controle over onze levens kwijt door alle maatregelen. Volgens Susan geeft buiten zwemmen die controle terug. "Jij bepaalt het en jij doet het."

Verslavend

Susanne denkt dat deze trend zich de komende jaren doorzet. "Het winterzwemmen in ijswater wordt ook steeds populairder en wordt zelfs een onderdeel op de Olympische Spelen."

Ze sprak deze winter veel zwemmers die zeiden: "Susan, nu begrijp ik je écht, het werkt gewoon verslavend, het is beter dan een kopje koffie of energiedrankje."

Bron: Eigen foto Susan Houbraken: "Het werkt verslavend"

Als vakantie

Of natuurzwemmen beter is dan goede koffie, durft Lieven niet te zeggen, maar genieten doet hij er absoluut van. "Ken je dat, dat je in zo'n flow raakt en je ineens 100 meter verder bent zonder dat je het door hebt gehad? Ik heb dat dus als ik zwem. Wanneer ik in het water lig, voelt het alsof ik op vakantie ben."

Over vakantie gesproken: de KNZB ziet het de komende periode als haar belangrijkste taak om alle zwemmers goed te informeren. "Straks als we vakantie hebben springen we massaal de meren in en gaan we naar het strand en dan moeten we zorgen dat iedereen dit op een veilige manier kan doen."

Zwemveiligheid

Ook Susan wil vooral gezinnen met kinderen nog op het hart drukken om voordat je op vakantie gaat de zwemveiligheid van je kind te controleren. "Mijn zoontje van 8 heeft A-, B-, en C-diploma's, maar had door corona een jaar niet gezwommen. Hij raakte in paniek en en wist niet meer hoe hij moest zwemmen."

Een goede tip van Susan voor als je in paniek raakt in het water: "Ga op je rug liggen en maak van je lichaam een kruis want dan ga je namelijk drijven en ben je veilig. Duw je buik omhoog en probeer de rust in je hoofd terug te vinden."