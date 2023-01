Propaangas wordt steeds populairder als alternatief voor het nu veel duurdere aardgas. Maar je krijgt dan wel een tank in je tuin.

Uiteindelijk moeten we allemaal van het gas af. Maar door de hoge prijzen van aardgas blijkt een ander gas razend populair: propaangas. Het is een restproduct dat vrijkomt bij de raffinage van olie. Daarom is dat propaangas volop verkrijgbaar, in tegenstelling tot het schaarse en dure aardgas. In de tank van melkveehouder Ben Apeldoorn zit nu 1.600 liter propaangas. "Dat is voor een halfjaar genoeg", vertelt hij.

Andere ketel

Boer Apeldoorn stapte over naar propaangas toen zijn contract voor aardgas afliep. "Ik gebruik 3.000 tot 4.000 kub aardgas per jaar. Als je dan prijzen hoort van 4,00 euro per kuub, dan zit je op 12.000 euro", vertelt hij over zijn motivatie om over te stappen.

Apeldoorn was toch al toe aan een nieuwe ketel en kocht er toen eentje die geschikt was voor zowel aardgas als propaangas. Zijn oude was dat niet. "Ik doe dit omdat het nu goedkoper is en wat ik over 5 jaar doe zie ik dan wel weer, maar dan kan ik dus wel terug."

Een derde goedkoper

"Propaangas wordt apart opgeslagen bij de raffinaderij en verhandeld", vertelt commercieel manager bij OK Gas Martijn Knollema. Hij heeft het erg druk. "Het is in de piek een vertienvoudiging van het aantal aanvragen ten opzichte van wat we eerder kregen."

Net als aardgas is propaangas een brandstof waarbij bij verbranding CO2 wordt uitgestoten. Het is dus niet beter voor het milieu. "Maar voor veel mensen is aardgas onbetaalbaar en een warmtepomp is ook niet voor iedereen weggelegd. Dan is dit een alternatief. Zonder prijsplafond kost een kuub aardgas nu 2,70 euro. Bij ons, bij propaangas, is dat een derde."

Tank huren

Apeldoorn heeft nu een gasleiding van de tank naar zijn huis. "Dat heb ik iemand laten doen. Ik kook nog op aardgas, maar de ketel krijgt nu voeding van propaan", vertelt de melkveehouder.

Hij heeft nu een 5-jarig contract. "Dat is voor de huur van de tank. Maar stel dat aardgas wel weer heel goedkoop wordt, kan ik zeggen: ik vul 'm niet meer en ga over op aardgas", vertelt Apeldoorn.