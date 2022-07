Overschatting van de eigen zwemvaardigheid en onderschatting van de natuur. Volgens de Reddingsbrigade Nederland zijn dat de ingrediënten van verdrinking in zee en open water. "De toegenomen drukte op het water zorgt voor gevaarlijke situaties."

"Golfsurf, suppen en de waterscooter. Er wordt goed gebruik gemaakt van onze wateren. De mensen hebben de smaak te pakken", vertelt Ernst Brokmeier van Reddingsbrigade Nederland. Tijdens de coronacrisis hebben veel mensen het watersporten ontdekt. "En daardoor is het heel veel drukker geworden."

Onderschatting van de natuur

Maar het gaat niet altijd goed, met elkaar op en in dat water. En daar maakt Brokmeier zich zorgen om. "Veel mensen overschatten hun eigen zwemvaardigheid en ze onderschatten de natuur. We merken dat mensen niet weten dat er stroming onder water zit en dat er draaikolken in voorkomen."

"In de Noordzee verdrinken elk jaar mensen in muien. Dat zijn twee zandbanken die parallel aan het strand liggen, waar het terugtrekkende zeewater met veel kracht doorheen stroomt. Maar deze muien zijn vrijwel onzichtbaar aan de oppervlakte."

Alleen zwemmen waar toezicht is

Brokmeier betreurt de overmoed van mensen. "Ze zien anderen zwemmen en denken; dat kan ik ook wel. En we merken helaas ook dat mensen zich niets van de adviezen aantrekken. Dat vind ik onbegrijpelijk. Je moet het water serieus nemen."

70% van de verdrinkingen vindt plaats in open water, sloot, rivier, kanaal, recreatieplas of zee. In 2020 verdronken 137 mensen in Nederlands water, 31 meer dan in 2019. Daarom adviseert Brokmeier om niet verder dan je knieën in het water te gaan als je niet kan zwemmen. "En ga nooit alleen. En als je wel alleen bent, ga dan zwemmen op een plek waar toezicht is."

'Dat is ontzettend kwalijk'

Ook mobiel verkeersleider Roland De Vries van Rijkswaterstaat merkt dat gevaarlijke situaties toenemen. "We hebben er dagelijks mee te maken", zegt hij. "Dat komt doordat er meer recreanten zijn in de rivierbedding en door de toename van het aantal recreatievaartuigen."

"Mensen hebben een leuk bootje gekocht, maar zich niet verdiept hebben in de wet- en regelgeving. Ze blijven niet aan de rechterkant en gaan in de dode hoek van een beroepsvaarder varen. Dat is ontzettend kwalijk."

Asociaal vaargedrag

"De schipper ziet jou dan niet, met alle gevolgen van dien. Het schip kan dan tegen jou aanvaren. Daarbij zien we ook asociaal vaargedrag. Er wordt veel te hard en onverantwoord gevaren."

"Hierdoor ontstaan golven die gevolgen hebben voor de andere mensen op het water. Je moet weten wat de rompsnelheid is van je boot en hoe je een hekgolf zo klein mogelijk houdt. Water is geen asfalt en een boot is geen auto."

Niet naar de overkant

Ook de stroming in rivieren kan zeer gevaarlijk zijn. Zelfs pootjebadend kan het daar mis gaan, zoals enkele jaren geleden met een meisje dat verdronk in de rivier de Lek. En even naar de overkant zwemmen?

"Doe het niet", zegt de Vries. "Ik zie dit regelmatig 'maar net goed' gaan en helaas ook fataal aflopen. In de rivieren kunnen draaikolken ontstaan. En een klein stukje rivier kan verschillende temperaturen hebben, waardoor een zwemmer kramp kan krijgen. En dan kan het heel snel misgaan."

Bereid je voor

Daarom drukt De Vries elke recreant op het hart: bereid je reis goed voor. "Zijn er stremmingen, kijk naar de weersverwachtingen, en houd goed in de gaten wat de beroepsvaart doet."

"We willen dat je een hele fijne dag op het water hebt en plezier kan hebben. Maar we willen vooral dat je weer veilig thuis komt."

Wil je weten waar je veilig kunt zwemmen? Dan raden de experts deze website aan.