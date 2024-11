Het aantal uitvaartondernemers is de afgelopen 10 jaar verdubbeld. Doordat er geen verplichte opleiding is, pleit de branchevereniging van uitvaartondernemers nu voor wetgeving. "Als er wordt gesneden in iemand, moeten daar wettelijke eisen voor komen."

Volgens de branchevereniging valt de stijging te verklaren, omdat het voor veel mensen een aantrekkelijk beroep is. "Op een gegeven moment hebben ondernemers in hun leven te maken met een uitvaart en zien ze wat je kunt betekenen voor nabestaanden. Die denken: dat wil ik ook", vertelt directeur van de Branchevereniging Gecertificeerde Nederlandse Uitvaartondernemingen (BGNU) Brigitte Wieman.

Geen diploma om in iemand te snijden

Veel van van de nieuwe uitvaartondernemers zijn zelfstandige ondernemers. De directeur van de branchevereniging vertelt dat beginnen binnen dit beroep relatief makkelijk is, omdat het vak niet beschermd is.

"Je ziet dat er toch voor iedere smaak iets is en iedereen kiest zijn eigen ondernemer die bij hem past", vertelt ze daarover.

Nog geen wettelijke eisen

Tegelijkertijd zitten er daardoor ook risico's verbonden aan het beroep. Wieman doelt daarmee op de laatste verzorging van iemand, waarbij er bijvoorbeeld in het lichaam wordt gesneden of iets moet gebeuren aan de uiterlijke verzorging.

"Volgens de wet heb je hier geen diploma of verdere cursussen voor nodig. Wij zouden dat graag anders zien. Als er bijvoorbeeld een buikpunctie is of er moet een pacemaker uit, dan vinden we dat daar wettelijke eisen aan gesteld moeten worden." De BGNU pleit al langer voor wetgeving.

Dankbaarheid en TikTok-filmpjes

Nathalia Bouwman van Post Mortem is zo'n nieuwe medewerker in de uitvaartbranche. Nadat haar pleegmoeder 3 jaar geleden overleed, raakte ze geïnspireerd door de uitvaartondernemers die haar familie bijstonden.

"Wat zij voor mij deden, dat doe ik nu ook voor andere mensen. Elke dag heb je andere opdrachten, andere families om je heen en andere situaties waarin je moet schakelen. Maar het gaat om de voldoening die je eruit haalt en de dankbaarheid die je krijgt." Ze houdt zich bezig met het vervoer en opbaren van de overledenen. Daarnaast deelt ze haar ervaring als uitvaartondernemer met veel bekeken TikTok-filmpjes.

'Wetgeving moet met de tijd mee'

Volgens haar collega en manager Berry van Beek gaat het zelden mis bij het verwijderen van medische apparatuur in het lichaam. "Er zijn heel weinig incidenten geweest in het verleden waarbij het verkeerd is gegaan. Ik vind het hoe het nu gaat prima."

Toch snapt Van Beek wel het pleidooi om juist op dit terrein meer regelgeving af te spreken. "Er zijn wel wettelijke kaders, maar dat is een verouderde wet. Ik vind het ook heel goed dat we gaan kijken of de wetgeving van toen nog past bij de huidige tijdsgeest. En dat daar inderdaad wat andere spelregels bij komen kijken, dat kan geen kwaad."

Bevoegdheid

Het kabinet heeft recent een voorstel voor nieuwe wetgeving gedaan. Maar daarin wordt over het snijden in lichamen van overledenen niets geregeld. Dit tot teleurstelling van directeur Wieman.

"Met deze groei wordt het alleen nog maar belangrijker om te zorgen dat we dat gewaarborgd hebben in Nederland. Dat nabestaanden ervan uit kunnen gaan dat iemand die met hun dierbaren deze handelingen moet doen, weet wat hij doet", zegt ze tot slot.