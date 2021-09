Anderhalf jaar hadden we de tijd om te wennen aan de anderhalvemetersamenleving. Nu laten we de regel los, maar niet alles verdwijnt. Uitvaartondernemers zagen 'klein en intiem' een trend worden. En dat blijft waarschijnlijk zo.

Voor de coronacrisis was het best gebruikelijk om veel mensen uit te nodigen op een uitvaart. Maar dat is lang niet altijd meer zo, ziet uitvaartondernemer Karen Hof van Hof Uitvaart & Zorg. "Het groots 'moeten' neerzetten van zo'n uitvaart is eraf."

Gedwongen te kiezen

Door de strenge coronaregels van afgelopen anderhalf jaar werden mensen gedwongen te kiezen wie ze uitnodigden.

"Er mochten maar dertig mensen bij een uitvaart aanwezig zijn, dus nabestaanden moesten erover nadenken wie primair en secundair waren verbonden met de overledene", zegt Hof.

Ander soort uitvaart

Tijdens de pandemie leerde Hof creatief te zijn als uitvaartondernemer. "Het gaat wat mij betreft niet om het aantal mensen dat bij een uitvaart aanwezig is, maar vooral om hoe je de dag invult. Voor de pandemie gaf het aantal mensen aan hoe geliefd en bijzonder de overledene was geweest. Tijdens corona moesten we dat op andere manieren voelbaar maken."

Zo begeleidde Hof de afgelopen tijd een uitvaart met achthonderd mensen en honderd statafels om onderling afstand te kunnen houden. Maar ook een rustige en intieme uitvaart met vijftien mensen in een weiland, samen met een dominee. "Natuurlijk gun ik niemand een uitvaart zoals dat de afgelopen tijd moest, maar voor uitvaartondernemers was dit het moment om na te denken over hoe het ook anders kan."

Uitvaart op afstand volgen

Het was voor Hof een uitdaging om met de coronabeperkingen toch iedereen de mogelijkheid te geven om afscheid te nemen. "Ik heb veel boosheid gezien, omdat de maatregelen zoals geen handen schudden en een beperkte groepsgrootte niet uit te voeren waren in de praktijk."

Daarom richtte ze een 'livestreamteam' op. "Het was de eerste paar keren wel wennen, je spreekt mensen opeens via een camera toe."

'Livestream blijft'

Al snel merkte ze dat nabestaanden het fijn vonden om mensen via een livestream uit te nodigen. "Denk aan mensen die ver weg wonen of mensen die geen hele hechte band hadden met de overledene. Dankzij een livestream kunnen zij toch bij de uitvaart aanwezig zijn."

Ze denkt dat de mogelijkheid om vanuit een andere plek een uitvaart te volgen blijft, ook na het einde van de anderhalvemetersamenleving. "Mensen voelen de verplichting niet meer om die zure oom Henk met de bijbehorende tante Nel uit te nodigen."

Meer tijd voor voorbereiding

Uitvaartondernemer Hof merkte nog iets positiefs de afgelopen tijd: nabestaanden hadden meer voorbereidingstijd voor de uitvaart. "Ze hoefden niet eindeloos kopjes koffie en thee in te schenken voor de buren of die ene kennis." Want wie dat wilde kon door de coronamaatregelen niet zomaar even op bezoek bij de nabestaanden.

"Mensen waren bijvoorbeeld bang om corona op te lopen en er gold een tijd de regel om maximaal één of twee mensen binnen te ontvangen. Het bezoek moest dus vooraf afgesproken worden." Hof zou het mooi vinden als we nabestaanden voortaan meer vragen of ze steun nodig hebben en in welke vorm. Ze moeten al zoveel regelen na het overlijden van hun dierbare."

Minder goed afscheid

Hof merkte verder dat de meest intensieve zorg uit de 'directe bubbel' komt van de nabestaanden. En dat is naar haar idee altijd al zo geweest. "Ik denk dat dat in verband met de maatregelen een extra groot voordeel is geweest."

"Nabestaanden die in de afgelopen anderhalf jaar iemand verloren zijn, zijn denk ik niet zozeer beschadigd door de beperkende maatregelen, maar doordat ze minder goed afscheid konden nemen."