De afgelopen 25 jaar is het aantal mensen met allergieklachten verdubbeld. Ook worden de allergieën heviger. Maar er zijn veel te weinig specialisten, zogeheten allergologen, om al deze mensen snel en passend te kunnen helpen.

Ongeveer 1 op de 5 Nederlanders heeft last van allergische klachten. Vooral bij kinderen is in de afgelopen 10 à 15 jaar een sterke stijging te zien. "Als allergoloog loop je regelmatig langs collega's om ze bij te praten en om mee te kijken", vertelt kinderarts-allergoloog Monique Gorissen, die in het Deventer Ziekenhuis werkt.

'Niet voldoende expertise'

"Kinderartsen zien vaak jonge patiënten met allergieën op hun poli's, sommige daarvan met ernstige klachten. Maar er is niet altijd voldoende expertise met betrekking tot behandeling en diagnose. Wij allergologen zijn daarom een soort verdeelstation voor kennis", zegt Gorissen. En dat is hard nodig: van de ongeveer 2.000 kinderartsen in Nederland zijn er maar zo'n 35 allergoloog.

Veel te weinig voor het sterk oplopende aantal patiënten. "De wachtlijsten zijn echt veel te lang. Volwassen patiënten moeten inmiddels een jaar wachten voordat ze bij een specialist terechtkunnen. Bij kinderen kan dit echt niet, dus we doen er alles aan om ervoor te zorgen dat ze eerder door een kinderarts-allergoloog gezien kunnen worden."

Levensbedreigend

Allergieën ontstaan als het immuunsysteem bepaalde stoffen, bijvoorbeeld pollen, huisstof of voedsel, als bedreiging gaat zien. Over het algemeen kunnen deze stoffen geen kwaad aanrichten in het lichaam, maar toch gaat het immuunsysteem in de vechtstand. Het is vooralsnog niet duidelijk waarom dit gebeurt, maar wel dat erfelijke factoren, hygiëne en leefstijl een rol spelen.

Klachten kunnen heel divers uitpakken. Het kan enorm meevallen, bijvoorbeeld met nies- of jeukklachten bij een luchtwegallergie. Maar bij sommige allergieën kunnen ook ernstige en zelfs levensbedreigende problemen ontstaan, zoals plotselinge bloedrukdaling, shock of zelfs een hartstilstand.

Vaatwasblokjes en wasmachines grote boosdoeners

Kinderarts-allergoloog Gorissen wijst twee verrassende boosdoeners aan die medeverantwoordelijk zijn voor de sterke toename van allergische klachten in recente jaren. "Wasmiddelen en vaatwasblokjes zitten vol met zeep en oplosmiddelen. En deze lossen niet alleen vet en vuil in pannen en borden op, maar maken ook de slijmlaag van de darmen stuk."

"Als je teveel van deze stofjes binnenkrijgt, over langere tijd, kan dat tot allergische klachten leiden. En de zeepresten in onze kleding zorgen er nog eens voor dat onze huid te veel uitdroogt. We denken dat dit belangrijke redenen zijn voor de sterke stijging van allergiepatiënten."

Te weinig kennis

Volgens Gorissen is er te weinig kennis en een tekort aan betrouwbare informatie voor allergiepatiënten. Met een nieuwe website probeert men daar verandering in te brengen. "Mensen met allergische klachten zitten vaak met een enorme zoektocht voordat ze weten wat er precies aan de hand is. Er is kennis en informatie nodig om te bepalen waar je eigenlijk terecht moet moet je klachten. Daarom wordt vandaag de Nationale Allergie Monitor gelanceerd."

Ook voor haar collega's kan deze website nuttig zijn, denkt Gorissen: "Artsen hebben soms nog te weinig kennis van allergieën. Het is een vrij nieuw ziektebeeld, in de afgelopen 20 jaar zijn er zoveel nieuwe allergievormen bijgekomen. Op de site wordt nu veel belangrijke informatie gebundeld en in kaart gebracht."