Elektrische auto's hebben veel minder onderhoud nodig. Grote kans dus dat een deel van de universele garages verdwijnt. Garagehouder Caroline Nieuwenhoven wil daar niets van horen. "Gewend om in kansen te denken."

"Je moet niet afwachten, maar kiezen." Garagehouder Caroline is strijdvaardig. Het bedrijf dat zij overnam van haar vader in het Limburgse Nederweert-Eind blijft, wat haar betreft, een belangrijk onderdeel van het dorp.

Elektrisch als kans

Al in 2012 besloot ze samen met haar broer, die chef werkplaats is, elektrische voertuigen niet als probleem te zien maar als kans. Naast auto's verkoopt ze inmiddels ook elektrische fietsen, scooters en scootmobiels.

"Afhankelijk van iemands situatie kan een elektrische fiets een prima alternatief zijn voor een tweede auto. En het is ook nog goedkoper", zegt Caroline.

Minder onderhoud

De garage in Nederweert-Eind is een universele garage. Dat betekent dat alle merken auto's er gerepareerd en verkocht worden. Juist dit soort garages krijgen het lastig, verwacht de Rabobank. De helft zal volgens de bank zijn verdwenen in 2025.

Dit omdat een elektrische auto de helft minder onderhoud nodig heeft. Olie verversen en bougies vervangen behoren binnenkort tot het verleden.

Meer klanten bereiken

"Er is inderdaad minder onderhoud nodig," weet Caroline, "dus wij moeten ons klantenbestand vergroten." En dat kan, daar is ze van overtuigd.

"Veel merken verkopen hun auto's online. Zo heeft Tesla maar twaalf servicepunten in het land. Een APK of bandenwissel wil je gewoon in de buurt kunnen doen. Bij ons bijvoorbeeld."

Denken in kansen

Of Caroline dan helemaal niet zenuwachtig wordt, als ze hoort over het beeld dat de Rabobank schetst? Lachend: "Wij zijn gewend om in kansen te denken en dat doet de Rabobank misschien iets minder."

Het idee om elektrische fietsen en scooters te gaan verkopen werd aanvankelijk ook als vreemd gezien in het dorp."Mensen vroegen of we dit uit armoede deden. Daarom hebben we onze elektrische lijn een aparte naam gegeven: green to go. Vervoer is niet alleen meer de auto. Inmiddels weet iedereen in de omgeving die elektrisch vervoer nodig heeft ons te vinden."

Brandstofauto's

En daarnaast: de auto's die haar vader verkocht zijn nog lang niet versleten en de verkoop en reparatie van brandstofauto's gaat voorlopig nog gewoon door.

Caroline: "Af en toe komt hij langs en dan ziet hij het bedrijf veranderen. Dat vindt hij goed. Hij heeft ons de vrijheid geven dat te doen."