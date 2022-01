In de eerste week van 2022 is veel subsidie aangevraagd voor elektrische auto's. Een groot aantal mensen maakt dus de overstap, maar waar moet je dan op letten? Volgens hoogleraar Maarten Steinbuch is het niet zo ingewikkeld als je misschien denkt.

Over 13 jaar is het onmogelijk om ergens in Europa nog een brandstofauto te kopen. De Europese Commissie wil vanaf 2035 geen benzine- of dieselauto's meer in de showrooms. Iedereen moet dus uiteindelijk over op een elektrisch model. Voordat je die stap neemt, moet je over een paar dingen eerst even goed nadenken.

Op vakantie

De twee belangrijkste kenmerken van je elektrische auto zijn het bereik en de batterij, zegt hoogleraar op het gebied van high-tech systemen, Maarten Steinbuch. "Je moet goed nadenken waar je de auto voor wil gaan gebruiken. Bezuinig daarmee niet op het bereik."

Ga je met je auto op vakantie? Dan is het volgens Steinbuch het slimst om een auto aan te schaffen met een bereik van ongeveer 300 kilometer. "Dat is de afstand die je dan kan rijden met een volle batterij." Gebruik je de auto alleen voor reizen in eigen land? Een maximaal bereik van 250 kilometer is dan genoeg.

Controleer de teller

Steinbuch benadrukt dat het belangrijk is dat je zelf het bereik van de auto controleert, zeker wanneer je een tweedehands exemplaar koopt. "Je moet geen genoegen nemen met het praatje van de verkoper."

"Kijk zelf wat er op de teller staat wanneer de auto volledig is opgeladen, en vergelijk dat bereik met dat van de auto toen hij nieuw was. Dan weet je hoe goed de auto en de batterij zijn." Steinbuch geeft ook de tip om te vragen naar de garantie op de batterij: "Met een jaar of 8 zit je goed."

Geld besparen

Bij een elektrische auto denk je al snel aan hoge kosten, maar dat valt volgens Steinbuch op de lange termijn wel mee. "Als je gemiddeld 20.000 kilometer per jaar rijdt, verdien je je geld heel erg snel terug."

Voor particulieren is het slim om na te denken over private lease, zegt Steinbuch. "De rente is op dit moment erg laag en elektrische auto's zijn drie keer zo zuinig als een brandstofauto." Daarnaast betaal je voor een elektrisch model ook maar een derde van de gebruikelijke onderhoudskosten.

Subsidie aanvragen

"Je kan bij de aanschaf van je auto subsidie aanvragen bij de overheid", legt Steinbuch uit. Begin dit jaar hebben gelijk veel mensen subsidie aangevraagd voor de aankoop van een elektrische auto.

Zo is er in de eerste week van 2022 al een kwart van het geld uit de subsidiepot van 71 miljoen voor nieuwe elektrische auto's gehaald. Ook voor de aanschaf van tweedehands elektrische auto's is al 20 procent van de subsidiepot gebruikt.

Betalen via je energierekening

Hoewel het in principe mogelijk is om de auto met een normaal stopcontact op te laden, wordt dit niet aangeraden. "Als je thuis vaak gaat laden, raden we aan om een laadpaal te laten installeren", zegt expert Elektrisch Rijden bij de ANWB, Marco van Eenennaam.

"Je bent daarvoor tussen de 500 en 2000 euro kwijt, afhankelijk van hoe luxe je het wil maken", vertelt Van Eenennaam. Zo kan je een systeem laten installeren dat voor jou bijhoudt wanneer je het goedkoopst kan laden. "Er bestaan nu ook al apps die dat voor je uitrekenen", voegt Steinbuch toe.

Welke aansluiting heb je nodig?

Als je je zorgen maakt of je elektriciteitsnet het aankan, hoeft dat niet. "De meeste mensen hebben een 1-fase of een 3-fase aansluiting. Beide werken prima, de 3-fase aansluiting is alleen iets sneller", zegt Van Eenennaam. Het wordt pas duurder als je voor de deur wil snelladen. "Maar dat doen de meeste mensen niet thuis."

Voor mensen die zich afvragen of het elektriciteitsnet het kan hebben als heel Nederland in een elektrische auto rijdt, heeft hoogleraar Steinbuch een geruststellend antwoord. "Als we met z'n allen elektrisch gaan rijden, verbruiken we maar 20 procent van wat we nu in totaal verbruiken als land."

Laden bij de Lidl

Aangezien maar 30 procent van de Nederlanders een eigen oprit heeft, zijn er ook andere opties om vlakbij huis je auto op te laden. "Je kunt een laadpaal aanvragen bij de gemeente. Dit kost je niks, maar het wordt dan ook een publieke laadpaal. Het laden bij zo'n paal is wel duurder dan bij je eigen huis", zegt Van Eenennaam.

Maar in de binnenstad komen steeds meer elektrische parkeerplaatsen en ook meer werkgevers bieden laadpalen voor een goedkope prijs aan, vertelt hoogleraar Steinbuch. Verder kunnen gebruikers van een elektrische auto hun voertuig ook gratis 'snelladen' bij verschillende vestigingen van supermarkt Lidl. "Zelfs tijdens een bezoek aan IKEA kan je tegen betaling je auto opladen."