Honderden varkensboeren kunnen niet wachten om te stoppen. Er is veel belangstelling voor de subsidieregeling waarmee ze hun varkenshouderij kunnen beëindigen. Maar nadat ze de subsidie bij de overheid hebben aangevraagd, blijft het lang stil.

Arjan van Leeuwen is één van de 318 varkenshouders die wil stoppen met zijn bedrijf en gebruik wil maken van de Lbv-plus regeling. Maar ondertussen wacht hij al 18 weken op een reactie, zonder zekerheid of hij überhaupt in aanmerking komt voor de regeling.

Betonnen muur

Arjan is een piekbelaster en hoort daardoor bij de bedrijven die het meest uitstoten binnen een Natura2000-gebied. Hierdoor zou hij in aanmerking kunnen komen voor de Lbv+-regeling, waarbinnen hij 120 procent van de kosten van zijn stallen terug zou krijgen.

"Op 1 juli ging de website open en door de grote belangstelling lag hij direct plat. Ik heb me dus op 2 juli in kunnen schrijven. Daar krijg je dan een bevestiging bij waarin staat dat je binnen 16 weken iets hoort. Maar tot nu toe heb ik helemaal niks gehoord. Het is alsof er een grote betonnen muur staat tussen de overheid en ons. Ik kreeg alleen een mailtje dat het aantal vierkante meters niet zou kloppen. Verder niks."

Waarom is de regeling zo populair onder varkensboeren?

Volgens Raoul Beunen, hoofddocent Omgevingsbeleid aan de Open Universiteit, spelen meerdere factoren een rol. Varkenshouders waren al langer op de hoogte van de mogelijkheid omdat ze al voor een eerdere regeling waren benaderd. Ook de marktprijs speelt een rol. "Daarnaast wisselt de varkenscyclus van jaar tot jaar. Je hebt goede en slechte jaren. In een slecht jaar is het aantrekkelijker voor een boer om zich aan te melden."

"Varkensboeren zijn ook meer ondernemers en minder traditionele boeren. Ze hebben gewoon een stal met beesten, regelen dat met medewerkers en hebben minder verbondenheid met de dieren. Melkveehouders doen het meer omdat ze het leuk vinden om boer te zijn."

Stoppen

Maar het was voor Arjan zeker geen eenvoudige beslissing om te stoppen. "Het is toch een levensstijl die je gaat afsluiten. Rationeel is het een logische beslissing, maar emotioneel niet."

"De Lbv-plus regeling zou eigenlijk uit moeten blinken in eenvoud. Zo is het ons ook voorgehouden. Gouden bergen en gouden randjes, alles hebben ze laten vallen. Je weet niet direct op de euro nauwkeurig wat je krijgt, maar wel op ongeveer twintig duizend euro. Dat moet in die 16 weken geregeld kunnen zijn. Maar dat is het dus niet."

Vertraging

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) die de regeling uitvoert laat aan EenVandaag weten dat er tot nu toe zes positieve beslissingen zijn genomen op een totaal van 694 aanvragen. Omdat de regeling net nieuw is en er veel controlestappen in het proces zitten, zijn volgens de RVO de volle zestien weken nodig.

"Als tussentijds tijdens de beoordeling aanvullende vragen worden gesteld, dan stopt de wettelijke termijn. Die loopt weer door als we alle benodigde gegevens voor de beoordeling weer binnen hebben. Het gaat bijvoorbeeld om controles van vergunningen waarbij we samenwerken met bevoegd gezag. Het kan dus zijn dat er in deze casus meer informatie nodig was, waardoor de termijn nog niet voorbij is."