Jongere en oudere generaties hebben verschillende goede voornemens, blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder bijna 20.000 leden van het Opiniepanel. "Toch lijkt er een gemeenschappelijke behoefte achter te liggen."

Jongeren hebben vaker goede voornemens dan ouderen. Van de deelnemers tussen de 18 en 35 jaar heeft 63 procent plannen om dingen aan te pakken. Bij oudere deelnemers ligt dit percentage lager: van de deelnemers tussen 35 en 64 jaar heeft 42 procent goede voornemens, en van de 65-plussers heeft 41 procent ze.

Top 3 goede voornemens

Niet alleen óf je goede voornemens hebt, verschilt tussen jongere en oudere generaties. Maar ook welke goede voornemens dat dan zijn.

De top 3 meest populaire voornemens is hetzelfde als vorig jaar: je minder druk maken om dingen (18 procent), meer sporten en bewegen (18 procent) en afvallen (16 procent). Deze voornemens werden door zowel jongeren als ouderen genoemd, maar niet even vaak. 'Je minder druk maken om dingen' werd relatief vaak aangevinkt door ouderen, mensen boven de 65 jaar, terwijl 'meer sporten en bewegen' vaker werd aangevinkt door jongeren.

'Rust leren nemen'

De goede voornemens van panellid Nienke de Waal (34) komen overeen met degenen die door jongeren in het onderzoek vaker werden aangevinkt dan door oudere generaties. Ze wil in 2025 'meer sporten' en 'meer tijd voor zichzelf nemen'.

"Een van mijn goede voornemens is om meer rust te nemen, want ik wil vaak te veel en ik trek te veel naar me toe", licht ze toe. "Maar soms is het oké om iets los te laten, en om gewoon te zorgen voor jezelf."

Stop met nieuwe kleding kopen

Mentaal gezien ging het dit jaar wat minder, vertelt ze. "Ik ben vrij overwerkt nu. Ik moet ook leren dat ik een hoop mensen om me heen heb en dat het niet allemaal op mijn schouders hoeft te rusten."

Daarnaast heeft Nienke ook het voornemen om geen nieuwe kleding meer te kopen. "Tenzij er écht iets kapot gaat. Want ik heb genoeg. Ik vind nieuwe kleding kopen heel verslavend en ik wil dat patroon doorbreken." Om dit vol te houden, heeft ze een mini-kledingbudget ingesteld en een app geïnstalleerd om overzicht te krijgen van wat ze al heeft.

Geen invloed op de situatie

Ook het voornemen van panellid Jan Paul (54) staat in de top 3 van populaire voornemens: hij zou zich volgend jaar minder druk willen maken. "Ik denk dat het qua zelfbescherming helpt, als ik me wat zakelijker of afstandelijker opstel. Op die manier raak ik minder betrokken, en word ik minder geraakt."

"Soms kan ik me enorm opwinden over berichtgeving en onrechtvaardigheid in de wereld", vertelt hij. "Vooral bij onderwerpen als klimaat en natuur had ik daar last van. Op zo'n moment baal ik ervan dat ik geen invloed heb op de situatie. Nu denk ik: ik kan me hier wel druk over maken, maar aangezien ik er toch niks aan kan veranderen, heeft het helemaal geen zin."

Opvoeding kan verschillen verklaren

Volgens sociaal psycholoog Aart Bontekoning, die is gespecialiseerd in generatie-diversiteit, kunnen de verschillen in voornemens tussen jongere en oudere generaties te maken hebben met de opvoeding.

"De oudere generatie is opgevoed met het idee: luister naar autoriteit en doe wat je wordt gezegd. Daarom tonen zij vaak grote loyaliteit, bijvoorbeeld tegenover werkgevers. Het kan ook verklaren waarom oudere generaties zich minder druk maken willen maken om dingen. Het is gewoon zoals het is."

Meer ruimte voor ontwikkeling

"Jongere generaties daarentegen krijgen in hun opvoeding meer ruimte om zichzelf te ontwikkelen. Ouders fungeren meer als coach. Dit kan verklaren waarom jongeren het belangrijker vinden om genoeg tijd voor zichzelf te nemen", verklaart Bontekoning.

"Ze willen zelf meer invloed hebben op hun ontwikkeling en meer vrijheid in de besteding van hun tijd en energie."

Focus op eigen welzijn

Hoewel jongeren en ouderen andere voornemens hebben, vindt socioloog Beate Volker van de Universiteit Utrecht de verschillen eigenlijk wel meevallen. "Mensen tussen de 40 en 60 richten zich vaak op huiselijke zaken, terwijl jongeren zich meer op uiterlijk en avontuur richten. Maar in beide gevallen gaat het om een terugtrekking naar hun eigen behoeften en welzijn."

Ze ziet achter de verschillende goede voornemens een gemeenschappelijk thema: een focus op zelfzorg en persoonlijke ontwikkeling. "Dit lijkt mij een trend die past bij de tijdsgeest van nu."