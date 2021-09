Frankrijk heeft toch vluchtelingen in Calais doorgelaten naar het Verenigd Koninkrijk. Tegen de afspraken in, want het VK zou Frankrijk juist geld geven als ze vluchtelingen zouden tegenhouden. "Het weren van asielzoekers is politiek populair."

Frankrijk zou 54 miljoen pond krijgen van Engeland als zij de vluchtelingen zouden tegengehouden. Tenminste, dat is in juli afgesproken tussen beide landen. Londen verwacht met die afspraak dat 75 procent van de vluchtelingen wordt tegengehouden. Maar het omgekeerde gebeurde: gisteren kon een recordaantal van ministens 1000 vluchtelingen via Calais het Engelse Dover bereiken.

Grote aantallen

"Volgens de Britse krant The Times houdt Frankrijk minder dan de helft van de vluchtelingen tegen", zegt correspondent in Londen Lia van Bekhoven.

"Het gevolg is dat er dit jaar al 13.500 vluchtelingen vanuit Frankrijk Engeland konden bereiken. Dat is de helft hoger dan vorig jaar", zegt Van Bekhoven.

Legale wegen

De vluchtelingen die aankomen in Dover zijn volgens Britse lijsten veelal mensen uit Iran en Irak. Het derde land van herkomst is Albanië. Maar er komen ook mensen uit Afghanistan en Soedan. "Deze mensen hebben er vaak jaren over gedaan om Calais te bereiken", zegt Van Bekhoven.

Vluchtelingen maken veel gebruik van mensensmokkelaars om Engeland te bereiken en Boris Johnson hamert er vooral op dat deze wijze illegaal is. Het beleid van Boris Johnson is duidelijk: hij wil dat vluchtelingen alleen legaal het land in komen. Dan mogen ze asiel aanvragen.

Engeland is geen EU meer

Maar Engeland legaal binnenkomen is lastig. Van Bekhoven benadrukt daarbij: "Zolang er oorlog is, zullen er altijd mensen illegaal het land proberen binnen te komen."

Daarnaast wordt het terugsturen van vluchtelingen ook steeds moeilijker, vertelt Van Bekhoven. "Onder de Europese wet moeten ze asiel aanvragen in het eerste veilige land waar ze aankomen, maar Engeland is geen onderdeel meer van de EU." Dus het is moeilijker om ze terug te sturen. En daarom wordt er zo gehamerd op de grensbeveiliging door Engeland.

Frankrijk maakt veel mogelijk

Frankrijk had toegezegd om de patrouillewacht te verdubbelen in Calais, de plaats waar de vluchtelingen hun reis naar Dover beginnen. Maar dat heeft geen effect gehad. "Het werkt niet goed, omdat de overtochten een aantal weken stil hebben gelegen door het weer. Er is nu een enorme inhaalmanoeuvre gaande door de mensensmokkelaars, want nu is het droog en er is weinig wind", zegt Van Bekhoven.

Een tweede reden waarom vluchtelingen vanuit Frankrijk de oversteek naar Engeland konden maken, is dat de manier van tegenhouden niet goed werkt, zegt Van Bekhoven. "Frankrijk weigert om 's nachts te patrouilleren of drones te gebruiken." Mede daarom kunnen vluchtelingen makkelijker de overtocht doen.

Beloofd is beloofd?

Al jaren geeft het Verenigd Koninkrijk veel geld uit aan de grensbeveiliging vanuit Frankrijk. Sinds 2015 is er al zo'n 200 miljoen euro uitgegeven om de overtochten tegen te gaan.

Ondanks dat Frankrijk de minstens 1000 vluchtelingen van gisteren niet tegenhield, kan Frankrijk het geld nog wel krijgen van Engeland. Als Frankrijk voor het einde van de maand 3 op de 4 overtochten met vluchtelingen aan boord tegenhoudt, keert Engeland alsnog de 54 miljoen pond uit.