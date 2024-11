Het is een van Trumps belangrijkste verkiezingsbeloftes: hij wil in vier jaar tijd zoveel mogelijk van de 11 miljoen ongedocumenteerde immigranten deporteren. De vraag is of dat wel mogelijk is. "Kost ongelofelijk veel mankracht."

"Ik heb een boodschap voor de miljoenen illegale immigranten. Je kunt maar beter vast je spullen pakken." Met die boodschap zet Tom Homan de toon. Het is een van de eerste benoemingen die door Trump bekend wordt gemaakt: Homan wordt het nieuwe hoofd van immigratiedienst ICE.

'Ongekend in Amerikaanse geschiedenis'

Homan staat bekend als een hardliner en wordt Trumps 'grens-tsaar' genoemd. Hij krijgt verregaande bevoegdheden om achter de naar schatting 11 miljoen ongedocumenteerde mensen in de Verenigde Staten aan te gaan. In bijna vijf procent van de Amerikaanse huishoudens woont ten minste één persoon zonder papieren.

"Wat we nu zien is ongekend in de moderne Amerikaanse geschiedenis", zegt Kathleen Bush-Joseph. Ze werkt als onderzoeker voor het Migration Policy Institute in Washington DC. "Dat er iets gedaan moet worden aan migratie is duidelijk", zegt ze. "Maar het is wel de vraag of massadeportatie de oplossing is."

Enorme achterstand

We bespreken met haar wat we de komende jaren kunnen verwachten als Trump zijn plannen gaat uitvoeren. "Het echte probleem van het Amerikaanse migratiesysteem is dat het hopeloos verouderd is", legt ze uit.

De Amerikaanse immigratiedienst kampt met enorme achterstanden, omdat veel aanvragen nog worden ingediend op papieren formulieren die ingescand moeten worden. De achterstand is daarom amper weg te werken. "Zolang ze dat probleem niet aanpakken is massadeportatie praktisch onmogelijk."

Huis na huis afgaan

Daarnaast wijst Bush-Joseph erop dat er nu niet genoeg agenten, vliegtuigen en rechters zijn om in korte tijd miljoenen mensen het land uit te zetten.

"Het deporteren van grote groepen migranten die gearresteerd worden aan de grens met Mexico is veel makkelijker dan het opsporen van de miljoenen migranten die vaak al jarenlang verspreid door de VS wonen", zegt ze. "Je hebt agenten nodig die huis na huis afgaan om ze te vinden. Dat kost ongelofelijk veel mankracht."

Opsluiten in gevangenissen

Als het al lukt om illegale migranten te vinden duikt er een ander probleem op. Landen van herkomst weigeren ze vaak terug te nemen.

"Op dit moment komen de meeste migranten uit Venezuela, maar dat land werkt aan geen enkel verzoek mee", zegt Bush-Joseph. "Dat betekent dat migranten opgesloten worden in gevangenissen en uitzetcentra die nu al overvol zitten."

Mensen met strafblad makkelijker te vinden

Toch denkt ze wel dat het Trump kan lukken om in korte tijd honderdduizenden illegale migranten uit te zetten. Het gaat dan vooral om mensen die veroordeeld zijn voor kleine en grote misdrijven en die dus makkelijk te vinden zijn.

"Als Trump er echt veel geld voor beschikbaar stelt, kan hij in een paar jaar echt miljoenen migranten deporteren", zegt Bush-Joseph. "Maar of dat wenselijk is, is maar de vraag."

Kans op recessie

Een onderbelichte bijwerking van massadeportatie is een recessie, waarschuwt ze. "Veel immigranten werken keihard in sectoren waar nu al vaak een personeelstekort is. Veel boeren zijn afhankelijk van illegale migranten en ook in de bouwsector zijn ze overal te vinden", legt ze uit.

"Als er op grote schaal migranten worden gedeporteerd kan dat de prijzen enorm opdrijven en kan het land zelfs in een recessie terechtkomen die groter is dan tijdens de bankencrisis vijftien jaar geleden."