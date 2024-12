De status van de wolf wordt van 'strikt beschermd' naar 'beschermd' aangepast. Maar heel veel betekent dat (nog) niet in Nederland, volgens juridisch adviseur natuurwetgeving Luuk Boerema. "Nu nog theoretisch."

De Europese regels rondom het afschieten van de wolf worden versoepeld. Dit omdat een voorstel van de Europese Commissie over de status van de wolf is aangenomen door de vijftig landen die zijn aangesloten bij de Conventie van Bern.

Van internationaal naar nationaal

Wat dat betekent voor Nederland? Niet zo heel veel, zegt juridisch adviseur natuurwetgeving Luuk Boerema. "De bescherming is nu internationaal rechtelijk verlaagd. Maar die internationaal rechtelijke bescherming moet uiteindelijk worden doorvertaald naar een vermindering van een beschermde status op nationaal niveau. Daar zijn burgers aan gebonden."

"En zolang dat niet aan de orde is," gaat hij verder, "is er nog een theoretische verlaging van de bescherming status." En merken we daar in Nederland in de praktijk nog vrij weinig van.

Populatiebeheer makkelijker

Het beheer van de populatie wordt met de verandering van de status wel makkelijker gemaakt. "Als lidstaat moet je de wolf beschermen. En op grond van de Habitatrichtlijn was die bescherming gekoppeld aan het feit dat die strikt beschermd is."

Daardoor moeten bepaalde regels worden opgenomen in nationale wetgeving. Maar nu wordt de status binnen deze Habitatrichtlijn - een Europese richtlijn die zorgt voor gebieds- en soortenbescherming in Europa - dus naar verwachting verlaagd. "En met de verlaging van de beschermde status van de wolf vervalt die strikte verplichting, waardoor je meer mogelijkheden krijgt om de wolf min of meer te beheren."

Opnieuw beslissen

Hierdoor moet Nederland opnieuw beslissen wat voor bescherming de wolf in het land krijgt. Als de wolf 'strikt beschermd' is, zoals eerder, dan is die bescherming 'een gegeven', zegt Boerema. "Die moet je strikt beschermen als lidstaat."

Maar verandert die status naar 'beschermd', zoals nu is voorgenomen door de Commissie, dan heb je als lidstaat meer ruimte om te beslissen in hoeverre je de wolf beschermt.

Kan nog even duren

Voordat de status ook echt verandert in Nederland, kan het nog wel even duren, denkt Boerema. "Ik verwacht dat dat zeker nog 1,5 jaar duurt, omdat er nog een hele Europese wetgevingsprocedure moet komen. En dan moeten alle lidstaten op één lijn zijn voor het aanpassen van die bijlage, dus dat gaat nog wel even duren."

"En in de tussentijd," gaat de juridisch adviseur natuurwetgeving verder, "moeten wij dus nadenken van: gaan we die wolf bijvoorbeeld beschermen zoals we nu ook de dassen of reeën beschermen? Dat zou een hele goede vervanging zijn van de status die de wolf op dit moment heeft."

'Gevaarlijke precedent'

Overigens is Boerema het niet eens met de verlaging van de status. "De staat van de wolf is nog niet zodanig gunstig dat deze verlaging verantwoord is, dus het is eigenlijk een prematuur en politiek gekleurd besluit om dit zo te doen."

Daarbij geeft het een verkeerd voorbeeld. "Want als dit bij de wolf kan, dan kan het in beginsel bij andere beschermde soorten ook. En ik kan me voorstellen dat landen als India of Afrikaanse landen ook gaan denken van: ik wil ook wel wat minder bescherming voor de olifant, voor de tijger, want dat past mij beter. Ik vind het een gevaarlijk precedent."