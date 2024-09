Nog altijd zien burgemeesters ernstige bijtincidenten met honden in hun gemeenten. De politiek beloofde een jaar geleden actie, toch blijven echte maatregels nog altijd uit. "Op basis van rassen kun je wel degelijk aan preventie doen."

Aan het woord is de burgemeester van Emmen, Eric van Oosterhout. In zijn gemeente vindt wekelijks een bijtincident plaats waarvan hij op de hoogte wordt gesteld door de politie, vertelt hij. "Dan is er ook wel wat aan de hand, dan is het niet een hond die zomaar een beetje hapt."

'Maak je drukker over honden'

De Emmense burgemeester verbaast zich over het gemak waarmee er over honden en bijtincidenten wordt gesproken. "We hebben hier een hele discussie over de wolf, ook belangrijk, maar maak je iets drukker dat er baasjes rondlopen met honden die niet vertrouwd zijn", zegt Van Oosterhout.

Hij ziet met name veel incidenten met kinderen. "Op zich ook logisch. Kinderen zijn nog wel eens iets uitdagend naar honden en de ooghoogte is vaak gelijk." De incidenten zijn niet direct ernstig, maar kunnen wel voor blijvende littekens zorgen. "Als een meisje of een jongen in de wang wordt gebeten, zie je dat over 80 jaar nog", merkt de burgemeester op.

1 op 10 slachtoffers is baby

Een jaar geleden sloeg de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC) alarm over het zorgwekkende aantal ernstige bijtincidenten. In anderhalf jaar tijd behandelden zij 100 slachtoffers van bijtincidenten, 1 op de 10 was een baby.

Toenmalig minister Piet Adema van LNV nodigde de plastisch chirurg uit voor een gesprek en kondigde maatregelen aan. Hij formuleerde vijf maatregelen waaronder een landelijk meldpunt, een landelijk aanlijn- en muilkorfgebod, en een fok- en houdverbod voor bepaalde soorten.

Plastisch chirurgen teleurgesteld

Maar dat er van de maatregelen nog niets terecht is gekomen, noemt plastisch chirurg Brinkman 'schokkend'. "Wij hebben dagelijks te dealen met deze mensen die ernstige verwondingen op lopen", zegt hij. "Die mensen hebben er zelf hun hele leven mee te dealen en er wordt maar niets gedaan."

Ook burgemeester Van Oosterhout heeft het idee 'dat het niet heel voortvarend gaat'. "Terwijl het een heel serieuze kwestie is", zegt hij. "Als burgemeester heb je instrumenten nodig om iets te doen aan veiligheid." Burgemeesters kunnen lokaal maatregelen nemen maar in de praktijk blijkt het erg moeilijk een gevaarlijke hond aan te pakken.

Juridisch moeras

Uit bestudering van vonnissen blijkt dat afgelopen jaren gemeenten door het hele land procedures bij de rechter moeten voeren om gevaarlijke dieren van straat te houden. Behalve Emmen, ging het ook om de gemeenten Breda, Wijchen-Druten, Rotterdam, Tynaarlo, Den Haag, Kampen.

Van Oosterhout spreekt van een 'juridisch moeras' waarin een gemeente terecht komt zo gauw je een bijtende hond wil aanpakken. "Dan gaan we die hond gevaarlijk verklaren, dan gaan we een procedure in dat die hond niet naar buiten mag, dat er een muilkorfgebod moet komen. Dat blijkt allemaal heel lastig te zijn."

Bijtgrage herder Cooper

De gemeente Emmen voerde verschillende procedures rond de American Bully King die betrokken was bij een bijtincident. Het dier werd gevaarlijk bestempeld door deskundigen. De gemeente liet de hond in beslag nemen, maar de rechter zette een streep door die beslissing waardoor King nu weer thuis is.

Ook de gemeente Haarlemmermeer vraagt de minister om actie. Herdershond Cooper was vorig jaar in korte tijd betrokken bij twee bijtincidenten. Na het eerste incident kreeg de hond een muilkorf- en aanlijngebod opgelegd, maar ondanks dat sloeg hij opnieuw toe. Zijn baasje, een politie-agent, werd veroordeeld. Zij heeft de hond naar familie in Canada gestuurd en weigert te vertellen waar de hond nu is waardoor onderzoek of de hond gevaarlijk is ook niet kan plaatsvinden.

Fok- en houdverbod

Een hond die in de ene gemeente een aanlijn- en muilkorfgebod heeft, heeft die in een naburige gemeente wel. De gemeente Haarlemmermeer hoopt 'spoedig' op landelijke regels om een 'lappendeken' aan maatregelen te voorkomen. Ook vragen ze om tempo. "In december was de laatste brief, het moet sneller, het duurt te lang."

Burgemeester Van Oosterhout wil een fok- en houdverbod voor bepaalde rassen. "Dat heeft te maken met de discussie wat is nou een gevaarlijke hond?", zegt hij. "Je kunt ook op basis van rassen wel degelijk een soort preventie doen. In Engeland zijn een aantal rassen gewoon verboden."

'Als dat in Engeland kan, waarom hier niet?'

"Als we met elkaar constateren dat er in een bepaald ras veel meer bijtincidenten voorkomen dan met een ander ras, zou het een idee zijn om minimaal daar eens mee te beginnen, en dan ook versneld een aantal stappen te nemen." Van Oosterhout is bang dat we na een nieuw bijtincident zo weer een jaar verder zijn.

"Als dat in Engeland kan, waarom zou dat in Nederland niet kunnen?", zegt hij. "Het maakt mij niet uit of het nou 20 rassen zijn, of 10 of 30, het gaat erom dat we met elkaar een stap vooruit zetten om te voorkomen dat er zoveel bijtincidenten zijn." Van Oosterhout roept de nieuwe minister daarom op: "maak nu eens beleid, met hondeneigenaren en branches, kijk naar het buitenland en pak door, voor veiligheid van de inwoners"