Faissal, de oudste zoon van Ridouan Taghi, wordt door Dubai uitgeleverd aan Nederland. Dubai stond voor een lange tijd bekend als een veilige plek voor topcriminelen, maar dat lijkt nu niet meer het geval. "Het was een juridisch vacuum."

Faissal wordt gezien als belangrijk onderdeel van de organisatie van zijn vader en staat daarom in het vizier van het OM. Dubai, een van de grootste steden van de Verenigde Arabische Emiraten, leek hij voor een lange tijd een veilig plek voor hem, want de emiraat staat bekend als een veilige haven voor criminelen.

Nieuw uitleveringsverdrag

Volgens internationaal strafrechtadvocaat Geert-Jan Knoops is dat sinds augustus vorig jaar aan het veranderen, daarvoor had Nederland namelijk geen uitleveringsverdrag met het land. "Dat betekende dat mensen die verdacht werden van de strafbaar feit naar dat land konden afreizen en daar eigenlijk ongestoord verblijven."

De uitlevering van Faissal Taghi is de eerste die onder dit nieuwe verdrag valt, vertelt Knoops. "Het is de eerste testcase die voor Justitie goed is verlopen. Dat uitleveringsproces heeft wel enkele maanden geduurd. Maar je kan concluderen dat het werkt."

Een juridisch vacuum

Dat Dubai voor een lange tijd de plek was voor criminelen om zich schuil te houden heeft volgens Knoops meerdere redenen. "Mensen gingen daar heen omdat ze goede relaties hadden zoals familieleden of vrienden."

Maar de belangrijkste reden is volgens hem hoe Dubai omging met uitleveringen; als er geen officieel uitleveringsverdrag was werd er ook niks gedaan. "Het was een juridisch vacuum, er was geen mogelijkheid om in handen te komen van Justitie. Dat is de voornaamste reden geweest om naar Dubai te gaan."

'Niet de koninklijke weg'

Maar dat betekent niet dat er voor het nieuwe verdrag helemaal geen criminelen vanuit Dubai opgepakt werden, dat gebeurde bijvoorbeeld bij de vader van Faissal, Ridouan Taghi, hij werd door het land als 'ongewenst vreemdeling' verklaard en het land uitgezet. "Daarmee kwam hij in handen van de Nederlands Justitie. Maar dat is natuurlijk niet de koninklijke weg", legt Knoops uit.

Ridouan Taghi maakte daar ook tijdens zijn proces gebruik van volgens hem. "Hij heeft steeds aangevoerd dat het een onrechtmatige uitlevering was. Eigenlijk noemde hij het een ontvoering."

Een krachtig middel

Door het nieuwe verdrag is het volgens de strafrechtadvocaat veel makkelijker geworden om criminelen vanuit Dubai naar Nederland te halen. "Je hoeft geen ingewikkelde constructies meer op te zetten om iemand in handen te krijgen."

Want, zo maakt hij duidelijk, als Dubai Ridouan Taghi niet het land had uitgezet, was hij waarschijnlijk nooit in Nederland aangekomen. "Dus het verschil is dat er nu een juridisch krachtige middel in de handen van Justitie is gekomen voor verdachten die vanuit Nederland naar Dubai uitwijken."

Stelt Dubai in positief daglicht

Dat Nederland zo'n verdrag heeft kunnen maken met de Verenigde Arabische Emiraten is volgens Knoops bijzonder. "Ze hebben niet met heel veel Europese landen uitleveringsverdragen." Ook Dubai zelf heeft volgens hem veel aan dit verdrag omdat het ook de andere kant op gaat, als er iemand in Nederland is die daar wordt verdacht, kan die makkelijk naar Dubai uitgeleverd worden.

Maar wat volgens Knoops nog belangrijker is, is dat dit verdrag laat zien dat Nederland de regering in de Verenigde Arabische Emiraten meer vertrouwt als rechtstaat. "Nederland gaat alleen met landen een verdrag sluiten als wij voldoende vertrouwen hebben in de rechtspraak. Dat kan de Verenigde Arabische Emiraten dus ook in een positief daglicht stellen op de internationale politieke agenda."

Gevolgen voor Promes

Het nieuwe uitleveringsverdrag heeft volgens hem ook invloed op de zaak rondom voetballer Quincy Promes, hij is in Nederland veroordeeld voor drugshandel en het neersteken van zijn neef. Nu verblijft hij in Dubai. Er loopt al een uitleveringsprocedure naar hem die valt onder dit nieuwe verdrag, waardoor uitlevering naar Nederland een stuk makkelijker kan gaan.

Knoops denkt ook dat de uitlevering van vandaag als voorbeeld genomen kan gaan worden voor een mogelijk uitlevering van Promes. Omdat deze zaak laat zien aan de overheden van Dubai en Nederland hoe zo'n nieuwe uitlevering gaat.