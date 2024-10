Beheren, verjagen of bejagen; PVV-Statenlid in Drenthe wil noodwet om wolven in Nederland onder controle te krijgen

Wat gaan we doen met de wolven in Nederland? Het kabinet moet keuzes gaan maken, vindt de PVV in Drenthe. Daar houdt een roedel wolven het dorpje Zwiggelte in zijn greep. "Bijna niemand komt meer buiten."

In het Drentse dorpje Zwiggelte komt bijna niemand meer buiten de hekken van de boerderijen, zegt Arja Schuurmans, paardenhoudster uit het dorp. Zelf heeft ze die luxe niet, want als ze haar hond uitlaat moet ze de bescherming van het hek om haar huis verlaten. Daarom neemt ze een hooivork mee. "Of het helpt weet ik niet, maar je hebt iets. Met mijn blote handen ga ik het in ieder geval niet redden tegen een roedel wolven."

11 wolven in Zwiggelte

Rond het dorp lopen zo'n 11 wolven. En na een aanval op 15 koeien, waarvan er 1 de aanval niet overleefde en een ander gewond raakte, schreef Schuurmans een brandbrief met daarin een roep om hulp. "Ik ben toch wel erg bang dat ze de hond aanvallen. Tijdens het uitlaten kijk ik de hele tijd en vraag ik mij af: Is het veilig? Zie ik daar iets aankomen? Nee, mooi."

En ze is niet de enige bewoner in het dorp die zich zo voelt. "Een heleboel gaan al niet meer. Zelfs op hun eigen kavel gaan ze niet meer de hond uitlaten in hun eentje. Het is toch een enorme vrijheidsbeperking."

Wolf springt over hek

Rondom de boerderij van Schuurmans staan hoge wolfwerende hekken."Maar bij zo'n zelfde hek is in Duitsland een wolf met een keurige aanloop zo over het hek gesproken", vertelt ze. "Ja, dan ben je dus wel helemaal verloren. En dit hek is al veel meer dan wat ze zeggen wat je moet doen om wolven te weren, en dat werkt al niet eens."

Haar paarden staan daarom binnen in de stal. "Ze lopen alleen nog maar rondjes. Rondjes op de baan, rondjes in de binnenbak, rondjes in de stapmolen. Maar wij wonen hier om ze naar buiten te laten rijden en dat kan allemaal niet meer. Dat vreet aan je als je ziet dat je ze zo moet houden. Terwijl, daar zijn ze niet geschikt voor en dat was de bedoeling ook niet."

PVV pleit voor noodwet

Het gaat volgens Schuurmans zo niet langer. Er moet iets gebeuren vind ze. "Ik weet de oplossing niet, maar ik weet wel dat dit echt niet meer gaat. Een wolf a la, maar een roedel is echt verschrikkelijk want daar kan je niet tegenop."

Ze krijgt bijval van de provinciale PVV, die pleit voor een noodwet. "We moeten de wolf beheren", zegt PVV-Statenlid Bert Vorenkamp. "Dat wil zeggen: alle wolven die contact zoeken met mensen of met huisdieren, moet je verjagen, verplaatsen of bejagen. En als de eerste twee opties niet kunnen, dan moeten ze afgeschoten worden."

Afwegingen maken

Vorenkamp noemt zichzelf een dierenliefhebber, maar de wolf hoort niet in Nederland wat hem betreft. Zijn partij in de Tweede Kamer stelt voor om de wolf te steriliseren. Dat vindt Vorenkamp een sympathiek idee, al zal het volgens hem niet helpen. "Er is al onderzoek geweest in Canada, ze hebben een experiment uitgevoerd op wolven in de omgeving. En dan blijkt dat er nog steeds welpjes worden geboren. Je krijgt het dus nooit helemaal onder controle."

Afschieten is een heftige maatregel, maar volgens het Statenlid kan het niet anders. "Je moet het leed van de wolf afwegen tegen de huisdieren die vaak een halve nacht liggen te creperen in het veld met een opengereten buik. Is dat geen dierenleed?"

'Op het platteland heeft het veel impact'

Beheren is volgens hem het antwoord, en daarvoor is een noodwet voor heel Nederland nodig. "Dat is nodig vanwege de EU-regelgeving, die is heel strikt. Je mag een wolf niet eens verstoren. Dus er moet tegenwicht komen tegen de internationale regelgeving om landelijk de uitzondering erop te kunnen maken. Die zou dan bijvoorbeeld moeten inhouden dat provincies met lokale bestuurders zelf kunnen bepalen wat de maatregelen kunnen zijn qua beheer."

De gevolgen van de wolf in Drenthe zijn volgens Vorenkamp heel heftig. "En als je in Den Haag bent en je woont in grote steden, dan heb je dat misschien niet zo door. Maar op het platteland heeft het heel veel impact en herstel. En die impact is zowel voor de mens, maar ook voor de dieren."