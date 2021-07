Het leek dé oplossing: coronabeperkingen van tafel en alleen even testen voordat je een bar of nachtclub binnenstapt. Maar nu lopen de besmettingen weer op en zit ook discotheek Lucky in dubio: openblijven of niet?

Ze hebben net een groot festival achter de rug en zijn maar wat blij dat de dansvloer weer open mag. "Dat we na anderhalf jaar eindelijk weer duizenden bezoekers mochten ontvangen, was geweldig", zegt Michelle Tijhuis. Samen met haar familie runt ze de discotheek in Rijssen.

Besmettingen

"Maar als je dan na zo'n groot feest via via hoort dat er toch besmettingen hebben plaatsgevonden, dan baal je enorm", zegt de eigenaresse. "Zowel het personeel als veel bezoekers maken zich zorgen. Mensen willen deze zomer op vakantie kunnen en niet net ervoor nog een besmetting oplopen."

Het is voor de club een raadsel hoe er besmettingen hebben kunnen plaatsvinden in het gebouw. "Er komt niemand zonder identiteitsbewijs bij ons binnen, we doen zo ons best en tóch wordt er vaak als eerste naar ons gekeken." De clubeigenaar denkt dan ook dat het systeem van Testen voor Toegang tijdens het eerste stapweekend niet waterdicht was.

Zorgen bij clubs

Volgens Tijhuis wordt er vaak als eerste gewezen naar de horeca als veroorzaker van besmettingen. "Bij bron- en contactonderzoek wordt er direct naar ons gekeken. Mensen beseffen niet dat er al een heel proces aan voorafgaat waar ook dingen mis kunnen gaan."

Vandaag kondigden clubs in het hele land aan om de deuren weer te sluiten, vanwege een toename van het aantal coronabesmettingen. "We zijn eindelijk weer open en doen alles volgens de regels. Maar ik durf het risico gewoon niet te nemen", zegt een clubeigenaar tegen Het Parool.

In dubio

De discotheek in Rijssen is nog druk in overleg: "Na anderhalf jaar wachten willen we niet wéér sluiten. Maar de veiligheid moet wel gewaarborgd kunnen worden."

Vooralsnog blijft Lucky open, zegt Tijhuis vastberaden. "Maar voor hoe lang is ook afhankelijk van wat het OMT zegt. Want wij zitten echt in dubio. Daarom roepen we vooral ons publiek op: neem ook zelf je verantwoordelijkheid."