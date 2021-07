Stel, je staat op het vliegveld, klaar om eíndelijk op reis te gaan. Maar dan kom je er bij het boarden achter dat je reisdocumenten niet op orde zijn. Vervelend, maar het gebeurt veel. Dit zijn je mogelijkheden in zo'n geval.

Reisorganisatie TUI haalt per vlucht ongeveer tien mensen uit de rij die geen QR-code hebben van het land waar ze naartoe willen. "Deze week hadden we een feestelijk momentje op Schiphol, omdat er voor het eerst een vlucht was vertrokken waarop íedereen mee mocht", zegt Petra Kok van TUI.

Goed lezen en eventueel printen op Schiphol

Heb je een vakantie geboekt, lees dan alle mails en sms'jes die je daarna krijgt zorgvuldig, benadrukt Kok. "Daar staat precies in welke papieren je nodig hebt om op je vakantiebestemming aan te komen." Dat niet iedereen dat doet, moge duidelijk zijn. Of je in zo'n geval tóch mee kunt met de vlucht, hangt van het land af waar je naartoe gaat.

"Stel, je hebt een vakantie naar Spanje geboekt, maar komt er op het vliegveld achter dat je de benodigde Spaanse QR-code om het land binnen te komen niet hebt geprint, dan is dat een probleem, maar het valt in een noodgeval nog te repareren. Wij kunnen die bij onze balie op Schiphol voor je printen, al is dat niet de bedoeling. Maar we willen mensen ook niet op Schiphol laten staan", zegt Kok. "Er komt op dit moment nog net geen rook uit de printer."

Negatieve PCR-test

Niet bij alle reisbestemmingen kom je er zo 'makkelijk' mee weg. Griekenland, bijvoorbeeld, vraagt om specifieke informatie die je in de week voor je vertrek moet doorgeven. In de nacht voor je vertrek krijg je dan een Griekse QR-code als bevestiging in je mailbox. Zonder die QR-code mag je Griekenland niet in en kun je dus ook niet aan boord van het vliegtuig.

Als je te laat die gegevens invoert op die website en daardoor geen geldige Griekse QR-code kunt tonen, mógen we je gewoonweg niet mee aan boord nemen, zegt Kok. Voor een reis naar Curaçao moet je, ongeacht of je volledig gevaccineerd bent, een negatieve PCR-testuitslag hebben. Eventueel is er op Schiphol een (commerciële) testmogelijkheid, maar die uitslag is nooit op tijd binnen om nog diezelfde dag de vlucht te halen.

Omboeken

Of je reisorganisatie iets voor je kan doen, als je het vliegtuig niet in mag? Frank Oostdam, voorzitter van de ANVR, geeft aan dat het je eigen verantwoordelijkheid is. "Het komt altijd voor dat mensen documenten vergeten, dat is heel jammer. Het is niet zo dat de reisorganisatie dan de reis vergoedt of compensatie geeft, dat zijn ze niet verplicht. De verantwoordelijkheid ligt bij jezelf."

Kok: "Geld teruggeven doen we in zo'n situatie niet, het is immers je eigen verantwoordelijkheid om je reisbescheiden op orde te hebben. Wel sturen we diverse herinneringen om dit in orde te brengen. En we doen wel ons best om de reis om te boeken naar een latere vertrekdatum voor een zo laag mogelijke vergoeding. Al is dat in het hoogseizoen erg lastig, aangezien de meeste vluchten vol zitten." Het valt ook niet onder de voorwaarden van je reisverzekering en wordt dus niet vergoed, geeft de ANWB aan.