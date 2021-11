Boeren naar Flevoland om het stikstofprobleem aan te pakken: het is een van de onderwerpen in de formatie. Sjaak van der Tak van LTO-Nederland ziet het niet zitten. "Een gedachtenspinsel", noemt hij het. "Ik ben van de reeële plannen."

"Het wordt een strijd om de ruimte in Nederland", zegt LTO-voorzitter en oud-CDA-Kamerlid Van der Tak over de uitgelekte formatieplannen voor het grootschalig uitkopen van boeren in Nederland. Het gaat vooral om boeren die dichtbij een Natura 2000-gebied boeren.

'Dat brengt stikstof naar beneden'

"Flevoland, gaan we niet doen, dat is te beperkt", zegt hij over de plannen die nu op tafel liggen. Een eiland in de Noordzee om piekbelasters van stikstof zoals landbouw en industrie ruimte te bieden, opperde hij afgelopen voorjaar al.

En met het plan Een Duurzaam Evenwicht, dat LTO opstelde met onder meer werkgeversorganisatie VNO-NCW, Bouwend Nederland, maar ook met Natuurmonumenten en Stichting Natuur en Milieu, wil hij 9 jaar lang elk jaar 1,7 miljard besteden om de stikstofuitstoot aanpakken. "Dat brengt de stikstof fors naar beneden", zegt hij met overtuiging. Maar juist dat plan lijkt nu niet op de formatietafel beland te zijn.

Innoveren

Maar Tak denkt dat een deel van zijn plannen juist makkelijk zijn over te nemen door de politiek. "Als je de bedragen ziet, dan komen die aardig overeen met wat er al op de formatietafel ligt", zegt hij.

Maar Flevoland als plek voor boeren die op de verkeerde plek zitten, komt niet in de plannen van LTO voor. "Wij gaan daar niet voor." Maar dat er iets moet gebeuren aan de stikstofuitstoot, is logisch, zegt Tak. "Wij willen dat er wordt geïnnoveerd in de stallen. En er moet gezorgd worden dat dieren meer buiten komen."

Opvolging

Daarnaast zegt Tak dat er ook boeren zijn zonder opvolging, waardoor je die boerenbedrijven die vrijkomen, zou kunnen benutten voor boeren die verder willen, maar niet op goede plekken zitten.

Hij vindt dus niet dat boeren helemaal niet verplaatst kunnen worden: "In Groningen stoppen bijvoorbeeld ook boeren. Daar kun je boeren die zich moeten verplaatsen omdat ze bij Natura2000-gebieden zitten, naartoe verplaatsen als ze dat willen. Dat is de oplossing wat ons betreft."