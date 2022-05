Het is zijn lust en zijn leven, maar boer Johan ziet geen toekomst meer voor zichzelf in Nederland. Alle regels en beperkingen van de overheid maken hem het werken onmogelijk. "Ik neem het de politiek echt kwalijk dat ze mij het plezier ontnomen hebben."

Al bijna 2 eeuwen heeft de familie van Johan een melkveebedrijf in het Drentse Heesden. Met volle overtuiging nam hij dan ook het bedrijf over van zijn vader. Want, zo zegt hij met trots: "Ik heb geen bloed, maar melk door mijn aderen stromen."

Plezier in werk ontnomen

Toch zijn de laatste jaren zwaar voor Johan en dat heeft alles met 'al die regels uit Den Haag' te maken, legt hij uit. "Er zijn zoveel dingen beloofd, zoveel zaken veranderd. Er worden constant beloftes gedaan die niet worden nagekomen."

"De overheid is zo onbetrouwbaar. Ze hebben het voor mij wel kapot gemaakt. Het plezier in het werk hebben zij gewoon ontnomen, dat neem ik ze echt kwalijk."

Bekijk ook Meeste veehouders zien niets in uitkoopregelingen en dreigen met nieuwe demonstraties

Geen toekomst in Nederland

Toen hem een paar jaar geleden duidelijk werd wat de impact van het stikstofbeleid op zijn boerderij zou worden, maakte hij de balans op. Hij kwam tot een emotionele conclusie. "Ik dacht meteen: dit gaat niet goed komen. Wij gaan het op deze manier niet redden met ons bedrijf. Er is voor ons geen toekomst meer hier."

En dus nam hij het loodzware besluit om zijn land in de verkoop te zetten. Iets wat hem niet in de koude kleren ging zitten. "Dit was een hele grote stap. En toen ik die beslissing nam, heb ik ook echt wel een paar keer geslikt. Maar als je wat wilt, dan moet je verder."

'Welk 'woest aantrekkelijk' aanbod?'

Johan stapte naar de provincie Drenthe met de mededeling dat hij gebruik wilde maken van de uitkoopregeling. Maar daar kreeg hij tot zijn verbazing tot twee keer toe nul op het rekest. "We zijn inmiddels twee keer afgewezen. Zowel voor de eerste als voor de tweede afkoopregeling. We voldeden niet aan de voorwaarden. Terwijl wij echt niet de hoofdprijs willen krijgen hoor."

Toen minister Van der Wal voor Natuur en Stikstof opmerkte dat ze met een 'woest aantrekkelijk' aanbod kwam voor boeren, schoot dat bij Johan behoorlijk in het verkeerde keelgat. "Vooral het verwijt dat ze boeren maakte dat we niet zo moesten afwachten en op onze handen zaten. Dat maakte me echt heel boos. Wij proberen al bijna 2 jaar met de provincie een regeling te treffen, waar heeft ze het over? Waar is dat woest aantrekkelijke aanbod dan?"

Tranen om koeien

Voor Johan is duidelijk dat de toekomst van hem en zijn gezin niet in Nederland ligt. Hij wil naar Ierland verhuizen om daar opnieuw te beginnen. "Het is daar veel relaxter, veel meer ruimte. En vooral minder regels. Ook waarderen ze daar boeren veel meer dan in Nederland."

Er is alleen één groot probleem. Zijn koeien kan hij waarschijnlijk niet meenemen naar Ierland. "Ik heb ze bijna allemaal ter wereld zien komen. Je doet alles voor die dieren. Het idee dat ik ze misschien hier achter moet laten, daar moet ik nog echt niet aan denken. Dat wordt heel zwaar."