Door rood rijden, rechts inhalen en dat met het mobieltje in de hand. Flitsbezorgers nemen tijdens hun werk veel risico's om zo snel mogelijk hun bestelling af te leveren. Een op de drie maakte zelfs al een ongeluk mee.

Dat blijkt uit onderzoek van jongerenorganisatie TeamAlert. Het is het eerste landelijke onderzoek naar het verkeersgedrag van zogeheten 'riders' van flitsbezorgers: "Een op de drie die een ongeluk krijgt, vinden wij een heel zorgelijk aantal. Vooral omdat de meeste riders niet lang bij flitsbezorgers werken. 80 procent werkt er maar maximaal een half jaar. Dan is een derde heel veel," zegt Martijn de Vries van TeamAlert.

Ook gevaar voor anderen

De ongelukken variëren van valpartijen tot aanrijdingen. En ze zijn niet alleen een gevaar voor zichzelf, maar ook voor anderen. Want uit het onderzoek blijkt dat de meeste flitsbezorgers de verkeersregels overtreden.

Zo geeft bijna driekwart (71 procent) aan tijdens het werk met de mobiel in de hand te rijden, 64 procent rijdt regelmatig door rood en ook fietsen veel riders op de verkeerde weghelft (59 procent) of op de stoep (81 procent).

Veiligheidstraining

"Riders zelf denken dat ze goed kunnen rijden", vertelt De Vries. "Veel van dit soort jongeren - vaak mannen - overzien de risico's niet. Maar hierin ligt ook een rol voor de werkgever, die hen een elektrische fiets geeft en de opdracht een bezorging binnen de tijd te leveren."

"Riders moeten zich gewoon aan de regels houden", zegt Joost Claessens, deputy general manager bij Gorillas. "Wij bieden aan al onze werknemers een veiligheidstraining aan met drie onderdelen. De rol van de bezorger in het verkeer, de kwetsbaarheid van ze en de verkeersregels. Met name dat laatste komt uitgebreid aan bod."

Bron: EenVandaag Martijn de Vries

Meer trainingen

Ook Flink en Getir laten in een reactie op het onderzoek weten dat ze aan nieuwe werknemers een veiligheidstraining aanbieden. Maar volgens TeamAlert is één training niet genoeg. "Verkeersveiligheid moet je niet eenmalig kort aanstippen. Dat moet constant terugkomen, ook in de contactmomenten die er zijn tussen de werkgever en de bezorger", zegt De Vries.

Gorillas zegt in gesprek te gaan met TeamAlert om te kijken of ze meer trainingen kunnen organiseren.