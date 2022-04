Snelle bezorging is belangrijker dan een veilige bezorging. Dat is wat Roos en Alex bij flitsbezorgerservice Flink meemaakten. Ook hun verwondingen maakten niks uit. "Mijn ideeën voor een normaal gevulde EHBO-doos of korte fietscursus werden afgewimpeld."

"Ik was bezig met kijken waar ik moest zijn en even later stonden bijna al mijn vingers de verkeerde kant op", vertelt Alex. Als flitsbezorger ging ze hard onderuit tegen een hekje aan en brak ze een vinger. Hulp was niet bereikbaar, en eigenlijk moest ze gewoon doorwerken.

'Voelde me gedwongen te blijven'

"Er is dan niet echt iemand die je kan bellen. Ik had in de whatsappgroep met collega's gezegd dat ik hard gevallen was, maar daar reageerde een tijdje niemand. Uiteindelijk kwam er wel een collega op eigen houtje naar me toe. Niet omdat Flink dat had gezegd, maar omdat ze dat aardig vond om te doen."

Toen ze eindelijk terug was bij de hub kreeg ze een kant-en-klaar-maaltijd uit de vriezer om te koelen, terwijl ze kort videobelde met de huisartsenpost. "Ik voelde me gedwongen om te blijven. Want als ik weg mocht zouden ze dat wel zeggen, dacht ik. Dus ik heb geprobeerd door te werken."

Bron: EenVandaag Alex brak tijdens het werk een vinger

Met tranen op de fiets

Ook Roos haar verwonding werd niet serieus genomen. In de hub zelf was ze hard ten val gekomen, met een paar gekneusde ribben als gevolg. "Ik gaf aan dat het echt niet ging. Maar ik moest na een glaasje water en vijf minuten zitten, gewoon weer doorwerken."

"Er was ook niemand met een EHBO-diploma aanwezig. Er werd gelukkig wel gecheckt of ik een hoofdletsel had. Toen bleek dat dat niet zo was, 'zou het wel goed zitten'. De rest van de shift had ik veel pijn, dus zat ik af en toe met tranen op de fiets. Ook de dagen daarna werd verwacht dat ik weer ging werken. "Ik moest dan maar 'lichtere bestellingen' bezorgen."

Bekijk ook 1 op de 3 flitsbezorgers krijgt ongeluk tijdens het werk, blijkt uit onderzoek

Zelf helm regelen

Volgens Flink zijn er altijd managers met BHV-cursus aanwezig, maar dat werd volgens Alex totaal niet in de gaten gehouden. "Die managers zijn ook 18 of 19 jaar oud. Superleuke mensen, maar die waren daar niet mee bezig. Het kan zijn dat sommigen wel hun diploma hadden, maar daar werd niks mee gedaan."

"Er zal ongetwijfeld een EHBO-doos op de hub zijn geweest, maar ik heb geen idee waar. Daar waren geen regels over, en is al helemaal geen uitleg over geweest. En als je met een helm op wilde fietsen moest je die zelf maar meenemen."

'Jammer dan'

De verkeersveiligheid, die hoog in het vaandel zou staan volgens Flink, werd niet serieus genomen. Roos zag haar collega's vaak door het rood rijden, voetgangers afsnijden, tussen de auto's doorrijden. "Als ik iets zag gebeuren, deden mijn collega's er niks mee", vertelt ze. "Als ik dat vervolgens aankaartte bij de leidinggevenden gebeurde er ook niks. 'Jammer dan', kreeg ik te horen."

Om de problemen aan te pakken ging ze zelf aan het werk als shiftleader. "Ik wilde dat iedereen een EHBO-diploma kreeg die de shifts leidde. Het beste zou zijn als de rijders ook allemaal een online cursus EHBO en verkeersveiligheid kunnen volgen. Maar er werd mij verteld dat dat geen nut zou hebben."

Bezorging boven veiligheid

De kern van het probleem zit volgens Roos in het feit dat de snelheid van de bezorging belangrijker is dan de veiligheid van de bezorgers. "Ik zag hoe mijn collega's veel druk ervoeren om binnen die beloofde tien minuten te bezorgen. Daardoor gaan ze steeds roekelozer rijden."

Dat verkeersveiligheid bij Flink voorop staat, is onzin volgens Alex. "Zolang je maar bezorgt. De rest maakt ze niks uit. Het zijn veel kleine meiden met een veel te grote fiets en een zware tas. Je gaat dertig kilometer per uur over hofjes en kleine weggetjes, met overal verkeer. En als het dan fout gaat, kan je nergens terecht."

Buitenlandse studenten

De verkeersveiligheid komt verder in het gevaar doordat het flitsbezorgen een aantrekkelijk baantje is voor buitenlandse studenten. "Ik heb meegemaakt dat iemand op haar eerste dag was gevallen, omdat ze niet kon fietsen. Dan werd gezegd dat ze de volgende keer na een val gewoon door moest fietsen", vertelt Roos. "Als je valt, ben je nog steeds verantwoordelijk voor je bestelling."

En of er wel wordt gezegd dat mensen veilig moeten fietsen? "Alleen als er sprake was van noodweer. Storm, code rood, dat soort zaken. Maar anders kwam dat totaal niet ter sprake."

Flink: 'veiligheid riders zeer belangrijk'

Flink laat in een reactie aan EenVandaag weten dat ze het 'zeer betreuren' dat dit zo heeft plaatsgevonden. "Het strookt totaal niet met hoe we bij Flink normaal gesproken reageren op ongevallen, die gelukkig in beperkte mate plaatsvinden. Veiligheid voor de riders is zeer belangrijk."

"Het is essentieel dat hubmanagers en collega's zorgzaam en goed handelen zodra er een ongeluk plaatsvindt. Wij vragen hier veel aandacht voor en zullen dat uiteraard opnieuw doen op deze locatie.

*echte namen bekend bij de redactie