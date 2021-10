Zijn wij hier alleen of bestaan er andere intelligente vormen van leven ergens in het universum? Vier op de tien (39 procent) denken dat laatste: zij geloven dat er buitenaardse wezens zijn.

Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder ruim 28.000 leden van het Opiniepanel, in aanloop naar de documentaireserie Ben ik hier alleen? die volgende week op NPO3 begint.

Hulp bij piramides

"We kunnen toch niet alleen zijn in dit oneindig grote heelal?", vraagt iemand zich af. Net als deze deelnemer denken meer mensen dat er wel ergens anders intelligent leven moet bestaan. "Maar ik heb geen idee hoe dat eruit moet zien", zegt een ander.

Of ze ook de aarde hebben bezocht? Daar zijn mensen die in buitenaardse wezens geloven het niet over eens. Een deel (12 procent van alle deelnemers) denkt dat het wel zo is. Volgens hen laten bijzondere bouwwerken en overblijfselen uit de oudheid dat zien. Zo zegt iemand: "Er zijn zoveel dingen die onmogelijk door mensenhanden gemaakt kunnen zijn, zoals de Egyptische piramides, Maya-complexen of de Nazcalijnen. Ik geloof dat buitenaards leven ons daarbij geholpen heeft."

Miljarden lichtjaren verder

De rest (27 procent) lijkt het onwaarschijnlijk dat ze hier ooit zijn geweest. Ze geloven wel in buitenaards entiteiten, maar achten het onmogelijk dat het lukt om elkaar te vinden en te communiceren. "Er zijn zoveel sterrenstelsels. Misschien zitten ze wel een miljard lichtjaren verderop. Dat is echt onbereikbaar", schrijft een deelnemer.

Vier op de tien (40 procent) geloven niet dat er andere vormen van intelligent leven op andere planeten is. Ze missen nog altijd wetenschappelijk bewijs voor het bestaan van buitenaardse wezens.

Onbekende objecten in de lucht

Begin dit jaar berichtte UFO Meldpunt Nederland over een recordaantal meldingen van ongeïdentificeerde vliegende objecten. In het onderzoek van EenVandaag zegt 4 procent van de deelnemers dat ze wel eens een ufo hebben gezien.

Veel van hen schrijven over één of meer voorwerpen of lichten in de lucht, waarvan ze niet wisten wat het was en die zich voor hun gevoel op een vreemde manier verplaatsen. Iemand vertelt bijvoorbeeld: "Het was een ovale vorm met fel licht. Soms hing het een tijdje stil, soms bewoog het plotseling heel snel naar rechts of links en dat zeker een kwartier lang. Daarna schoot het omhoog en was het weg".

En een andere deelnemer: "Ik zag drie lichtbollen die door de lucht dansten. Het is me niet gelukt om te achterhalen wat het geweest kan zijn, maar het is niet meteen zo dat ik denk dat het aliens waren."