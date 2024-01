Is er meer leven in het universum? Knappe koppen buigen zich al jaren over deze vraag, met tot dusver geen resultaat. Onderzoekers denken dat het wel mogelijk is, maar waarschijnlijk niet in de vorm van groene mannetjes met vliegende schotels.

We moeten het volgens planeetonderzoeker Daphne Stam meer denken aan buitenaards leven in de vorm van bacteriën en mossen.

Online video

De discussie over buitenaards leven laait weer op door een video die vandaag viraal gaat op het internet. In grote getale rukte de politie van Miami op Nieuwjaarsdag uit vanwege een vechtpartij in een winkelcentrum. Op die beelden is 'een vage schim' te zien, wat gelijk voor onrust zorgde bij sommige kijkers.

Volgens hen moest het wel om gigantische aliens gaan. De politie reageerde al snel hoofdschuddend op X: 'De grote gestalte die je van bovenaf lijkt te zien is de schaduw van iemand die voor een politiewagen langs loopt'.

Klein leven

Het tekent wederom de fascinatie, zéker in Amerika, voor buitenaards leven. "Ik denk dat de meeste wetenschappers er wel van uitgaan dat er ergens anders leven is", vertelt Stam. "Er zijn zoveel planeten die dezelfde omstandigheden als de aarde kunnen hebben dat het wel moeilijk is om je voor te stellen dat de aarde de enige planeet in het hele heelal is met leven erop."

Maar dat leven moeten we volgens Stam vooral niet zoeken in de vorm van technisch geavanceerde aliens en UFO's. "Het leven kan ook heel klein leven zijn, zoals bacteriën, plantjes of mossen. Maar we hebben nog niets gevonden."

Vergelijken met aarde

Die zoektocht naar leven is moeilijker dan het klinkt. Want waar herken je leven aan? Daar is volgens de onderzoeker veel discussie over. "Daarom zoeken we eigenlijk in eerste instantie naar plekken waar je leven zou kunnen verwachten. Dat lijkt makkelijker te zijn dan het leven zelf te vinden."

Er wordt veel gekeken naar de zaken die leven op aarde mogelijk maken. "Als je de aarde vergelijkt met andere planeten in het zonnestelsel, is het bijzonder dat er dus heel veel vloeibaar water is. Er is heel veel zonlicht, dus de temperatuur is goed, er zijn bouwstoffen. De aarde heeft ook nog een magneetveld en dat beschermt ons tegen gevaarlijke straling van de zon en ook gevaarlijke straling uit de ruimte. Dus dat kan best belangrijk zijn voor leven."

Op zoek naar water

Er wordt dus druk gezocht naar mogelijkheden voor leven in de ruimte en volgens de onderzoeker kan water daarbij een grote rol spelen. "In de zoektocht naar leven buiten de aarde wordt gezocht naar water. En dat is omdat water op aarde essentieel is voor het leven, al het leven op aarde heeft water nodig. Dus we denken dat aardachtige leven als je dat gaat zoeken elders moet je ook water hebben, dus daar wordt naar gezocht."

Maar dat iets op aarde zorgt voor leven, wil nog niet zeggen dat het het elders ook een vereiste is. "Op aarde is er heel veel zuurstof. Die zuurstof is gemaakt door het leven op aarde, namelijk door planten. Moet je dan naar zuurstof gaan zoeken op een andere planeet? Er is ook niet altijd zuurstof op aarde geweest en misschien is er wel leven op een andere planeet dat geen zuurstof produceert", legt Stam uit.