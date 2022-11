Rijke, vervuilende landen als Nederland moeten arme landen financieel helpen in hun strijd tegen klimaatverandering, maar ons land moet daarin niet voorop lopen. Dat is de belangrijkste conclusie uit een onderzoek van EenVandaag onder het Opiniepanel.

Gisteren is de jaarlijkse klimaattop van de VN begonnen. Op de conferentie in Egypte gaan wereldleiders onder andere in gesprek over de eerder afgesproken 100 miljard dollar die rijke landen, grotendeels verantwoordelijk voor de wereldwijde CO2-uitstoot, jaarlijks willen overmaken naar landen die het hardst getroffen worden door klimaatverandering.

Morele plicht van vervuilers

In de praktijk komen rijke landen die financiële belofte (nog) niet na, maar ruim de helft (54 procent) van de ondervraagde Nederlanders vindt dat rijkere landen dat wél moeten doen. Dat blijkt uit onderzoek onder ruim 31.000 leden van het EenVandaag Opiniepanel.

"Als het om klimaat gaat, vind ik dat de vervuiler moet betalen", is een veel gegeven reden van voorstanders van klimaathulp. Rijke landen hebben jarenlang kunnen groeien ten koste van het klimaat, vinden zij. Deze groep voelt een morele plicht om getroffen landen te helpen.

Bang voor klimaatvluchtelingen

Tegelijkertijd is er ook het besef dat het niet helpen van arme landen gevolgen kan hebben voor Nederland. "Als er straks niet meer in Afrika gewoond kan worden, voorzie ik enorme stromen klimaatvluchtelingen", legt iemand uit.

De vrees voor een migratiestroom als gevolg van klimaatverandering is ook een belangrijke reden voor VVD- en CDA-kiezers om voor financiële hulp aan getroffen landen te zijn. Doorgaans zijn deze kiezers kritisch op klimaatmaatregelen, maar toch staan zij in meerderheid achter dit plan.

Steun voor klimaathulp van rijke aan arme landen

'Nederland moet niet voorop lopen'

In de aanloop naar de klimaattop deed minister Rob Jetten voor Klimaat en Energie namens het kabinet een stap vooruit: hij zegde toe dat Nederland vanaf 2025 900 miljoen euro per jaar uit wil trekken voor klimaatproblemen in arme landen.

Dit initiatief kan duidelijk op een stuk minder enthousiasme rekenen, blijkt uit het onderzoek. Veel mensen vinden in principe dat Nederland als rijk land hulp verschuldigd is, maar slechts een kwart (24 procent) vindt dat 'we' daarin voorop moeten lopen 'als postzegel op de wereldkaart'.

Ook D66 en CU-kiezers sceptisch

Binnen de coalitie valt op dat kiezers van regeringspartijen D66 en de ChristenUnie grote voorstanders zijn van klimaathulp aan de hardst getroffen landen, maar dat ook zij niet in meerderheid willen dat Nederland hierin het voortouw neemt.

Een D66-kiezer vindt dat de mate waarin rijke landen geld geven aan arme landen een thema is dat op Europees niveau moet worden geregeld: "Voorop lopen is symboolpolitiek als er door andere vervuilende landen niks wordt gedaan."