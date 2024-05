De PVV krijgt er na het bereiken van het hoofdlijnenakkoord 3 zetels bij. Vorige maand verloor de partij van Geert Wilders nog 4 zetels, door frustratie over de stroeve formatie. Die kiezers halen nu opgelucht adem.

Dat blijkt uit de laatste zetelpeiling van EenVandaag en Ipsos I&O, in de week na het bereiken van het hoofdlijnenakkoord tussen PVV, VVD, NSC en BBB. Opvallend is dat vooral de PVV, de grootste partij bij de verkiezingen, profiteert van die overeenstemming. VVD, NSC en BBB blijven even groot als een maand geleden.

PVV wint na dip

In de vorige zetelpeiling verloor de PVV voor het eerst in lange tijd van de toen nog formerende partijen. Een derde (32 procent) dacht toen nog dat er helemaal geen rechts kabinet zou komen. Ook het imago van de zo gewilde coalitie was beschadigd: ruim 4 op de 10 PVV-kiezers (42 procent) dachten negatiever over een coalitie tussen PVV, VVD, NSC en BBB dan daarvoor.

Met het bereiken van het akkoord lijkt die kou uit de lucht bij de PVV-kiezer. Dat sommige asielstandpunten veel PVV-kiezers niet ver genoeg zouden gaan, raakt het zetelaantal niet. Met 3 zetels winst komt de partij weer op het niveau van het afgelopen half jaar: in de buurt van de 50 zetels. Vooral niet-stemmers weten de partij weer te vinden.

Zetelverloop PVV in het afgelopen jaar

VVD, NSC en BBB gelijk

VVD, NSC en BBB blijven deze zetelpeiling staan op hetzelfde niveau als vorige maand. Die partijen weten met de presentatie van de grove coalitieplannen geen nieuwe kiezers te trekken.

Sinds de Tweede Kamerverkiezingen zijn vooral NSC (-9) en VVD (-5) veel zetels kwijtgeraakt. En dan vooral aan coalitiegenoot PVV. Ook deze kiezers reageerden aanvankelijk positief op het akkoord, maar belonen de partijen waarop ze hebben gestemd daar tot op heden niet voor.

Zetelverloop van alle partijen in de Tweede Kamer in het afgelopen jaar

Geen beweging bij oppositiepartijen

Ook bij de, overwegend linkse, oppositiepartijen is geen beweging te zien in de peiling van Ipsos I&O. De grootste oppositiepartij, GroenLinks-PvdA, is deze maand even groot als bij de verkiezingen. Op afstand volgen D66 (10 zetels), het CDA (6 zetels) en Partij voor de Dieren (6 zetels).

De SP, Forum voor Democratie, ChristenUnie, Volt en de SGP kunnen elk op 3 zetels rekenen als er nu verkiezingen zouden zijn.