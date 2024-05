PVV-leider Geert Wilders zegt dat Nederland zo'n beetje het strengste asielbeleid gaat krijgen van Europa. Dit gaat volgens hem leiden tot een forse afname van het aantal asielzoekers dat hierheen komt: "Gaat een afschrikkende werking hebben."

In het hoofdlijnen-akkoord dat vandaag door PVV, VVD, NSC en BBB gepresenteerd is, wordt duidelijk dat het aanstaande kabinet van plan is een crisiswet in het leven te roepen voor asiel. De bedoeling is dat er maximaal 2 jaar lang een beslis-stop komt, waarbij nieuwe asielverzoeken niet in behandeling worden genomen.

'Er is geen alternatief'

Wilders: "We zullen dat goed moeten motiveren, wil dit bij de rechter standhouden. Dat moet op basis van goede argumenten, maar daarna hoef je nieuwe aanvragen een lange tijd niet in behandeling te nemen. Dat gaat een afschrikkende werking hebben."

Of het bij de rechter stand gaat houden, is nog maar de vraag, maar de PVV-voorman heeft er vertrouwen in. "Dit is nog nooit gebeurd, maar er is geen alternatief. Ook Pieter Omtzigt heeft hier zijn handtekening onder gezet. Als wij dachten dat het niet zou kunnen, zouden we het niet zo hebben opgeschreven."

Nederland onaantrekkelijk voor asielzoekers

Er is nu al kritiek op deze crisiswet, omdat asielzoekers nu na een verblijf van 15 maanden in ons land recht hebben op een dwangsom. Deze regel is ooit ingevoerd om beslissingen in asielprocedures te versnellen.

Wilders verwerpt de kritiek: "Waarom zou je naar Nederland komen als je 15 maanden lang geen beslissing krijgt, geen familie over kan laten komen, geen huis krijgt, in een sobere opvang woont? Dat wordt gewoon onaantrekkelijk. Ik hoop dat er in die 15 maanden bijna niemand komt. Waarom zou je naar Nederland komen als je in Duitsland en andere landen dat allemaal wel kan krijgen en in dit land niet meer?"

Nog geen aantallen

Over precieze aantallen wil Wilders zich niet uitlaten. "Ik kan geen getal noemen, maar wel dat het aantal asielzoekers fors minder zal worden in plaats van meer."

Hij vervolgt: "En die wetgeving moet nog plaatsvinden, dus die daling zal niet morgen zijn. Maar ik denk dat veel mensen al zullen anticiperen."

Zaken weggegeven

Waar Wilders trots is op wat hij binnen de onderhandelingen bereikt heeft op asiel, ziet hij zelf ook in dat hij andere zaken heeft moeten weggeven. Zoals het volledig schrappen van het eigen risico in de zorg, een punt waarvan hij in een SBS6 verkiezingsdebat stelde dat Timmermans dat onmiddellijk moest gaan regelen. Volgens het hoofdlijnenakkoord zal dat eigen risico nu in 2027 van 385 naar 165 euro gaan.

"Het is niet helemaal 100 procent geworden, dat klopt. En pas in 2027. Maar ook voor 2025 en 2026 hebben we een bedrag gereserveerd dat mensen terugkrijgen in de vorm van een lagere energierekening."

Compromissen sluiten

En zorg is niet het enige wat niet helemaal volgens Wilders' plan is gegaan. "We hadden ook liever nog een nulletje gehad achter de bezuinigingen op de publieke omroep."

"Dat is ook niet gelukt, maar dat is onderhandelen", zegt de PVV-leider. "Dat is niet alleen in de oppositie zitten, dat is ook bestuursverantwoordelijkheid nemen. Je moet compromissen sluiten. Dat is het verschil tussen het zijn van de grootste oppositieleider en de grootste regeringspartij." Wilders denkt dat "heel veel mensen in Nederland staan te juichen en te dansen als ze dit akkoord lezen".

Chemie tussen de vier partijen?

Op de vraag of er chemie is ontstaan tussen PVV, VVD, NSC en BBB, antwoordt Wilders: "Er is altijd ruimte. Dat kan groeien. We hebben in de afgelopen 5, 6 maanden goede en minder goede tijden gehad. We hebben gehad dat de sfeer goed was, en dat er mensen wegliepen. En in weerwil van wat veel mensen in Nederland dachten, hebben we gisteren een akkoord weten te sluiten."

"Er is respect voor elkaar, we accepteren de verschillen en weten dat we het met elkaar moeten doen. Dat betekent niet dat het een liefdeshuwelijk is, het is een verstandshuwelijk." Het alternatief is Frans Timmermans, zegt Wilders. "Maar u heeft gelijk. Naarmate we het beter met elkaar kunnen vinden, zullen we ook langer met elkaar volhouden."