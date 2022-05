De Tweede Kamer stemde deze week tegen de komst van een vleestaks en ook onder kiezers is er weinig draagvlak voor. Driekwart van de vleeseters (77 procent) zou zijn of haar vleesconsumptie bovendien niet minderen als zo’n taks er wel zou komen.

Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder ruim 32.000 leden van het Opiniepanel. 59 procent vindt zo'n btw-verhoging op vlees een slecht plan. Minister Henk Staghouwer van Landbouw kondigde eerder dit jaar een onderzoek aan naar een mogelijke vleestaks. Volgens hem zou dat mensen kunnen aansporen tot gezondere en duurzamere keuzes. Een meerderheid van de Tweede Kamer steunde deze week een motie van de PVV tegen de maatregel.

Betutteling

Met de voorgestelde vleestaks zou de btw op vlees verhoogd worden van 9 naar 21 procent. Een stukje vlees dat nu 2 euro kost, is dan ongeveer 20 cent duurder. Mensen vinden de regeling bemoeizuchtig en betutteling door de overheid. "Ik wil niet dat de overheid zich met mijn eetgewoontes bemoeit. Daar ben ik zelf oud en wijs genoeg voor en dat is dan ook mijn eigen verantwoordelijkheid", schrijft een deelnemer aan het onderzoek.

"Goed vlees mag wat kosten en daarbij kan dan rekening gehouden worden met de kwaliteit van leven van de beesten en het verdienmodel van de boeren. Maar een vleestaks vind ik betuttelend, mensen gezonder proberen te laten eten kan ook op andere manieren", schrijft iemand anders.

Duwtje in de goede richting

Een op de drie deelnemers (32 procent) ziet wel wat in de maatregel. Zij benadrukken de voordelen voor milieu en gezondheid als er minder vlees wordt gegeten. "Ik vind het een goed idee, omdat het mensen in de juiste richting kan duwen om op zoek te gaan naar klimaatneutrale alternatieven", schrijft iemand.

"Feit is dat eten niet klimaatneutraal is, maar dat het wel een stuk schoner kan. En de mondiale vleesindustrie is nu eenmaal de grootste vervuiler op aarde. Dus lijkt het me niet meer dan logisch om dat aan te pakken", vervolgt deze deelnemer.

Politieke weerstand

Ook in de Tweede Kamer kan de vleestaks niet op een meerderheid rekenen. Dinsdag steunde een ruime meerderheid de motie van de PVV tegen de maatregel. Ook coalitiepartijen VVD en CDA steunden deze motie. Hun achterban sluit zich daarbij aan. Van de VVD-kiezers is 65 procent tegen de vleestaks, bij de CDA-kiezers 68 procent.

D66 en de ChristenUnie zijn juist wel voorstander van de btw-verhoging. De D66-achterban is het grotendeels eens met het standpunt van de partij, 57 procent van de D66-kiezers vindt de vleestaks een goed idee. CU-kiezers zijn verdeeld over de maatregel: 41 procent is voor, 45 procent is tegen.

Steun van kiezers voor de vleestaks

Vleeseters niet van plan te minderen

Op dit moment eet de helft van de deelnemers (48 procent) het grootste deel van de week vlees bij de warme maaltijd, een kwart (27 procent) doet dit elke dag. 12 procent eet bijna nooit vlees. Een btw-verhoging op vlees zou bij weinig mensen invloed hebben op hun vleesconsumptie, zo blijkt uit het onderzoek.

18 procent van de vleeseters denkt wel minder vlees te gaan eten als de belasting wordt verhoogd, maar driekwart (77 procent) verwacht niet te minderen in zijn of haar vleesconsumptie. "Geld speelt, in deze mate althans, bij mij niet zo'n grote rol op de aankoop dat het het volume gaat beïnvloeden", schrijft een van de ondervraagden.

Goedkope alternatieven

Om de vleesconsumptie te verminderen moet het kabinet naar andere dingen gaan kijken dan een belastingverhoging, denken veel mensen. Zo schrijft iemand: "Vlees is al duur, dus nog duurder gaat niet helpen. Wat wel helpt, is zorgen voor goedkope gezonde alternatieven en goede voorlichting vanaf lagere school."

Iemand anders denkt wel dat een prijsverhoging helpt, maar vindt dat die er op een andere manier moet komen: "Zorg dat de omstandigheden waarin dieren gehouden, vervoerd en geslacht worden flink verbeteren. Daardoor zal het vlees ook duurder worden en bereik je hetzelfde."