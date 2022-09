Ik was bij de geboorte van het allereerste Opiniepanel-onderzoek, in 2004. Deze week, 18 jaar later, was mijn laatste. Want ik stop, met pijn in het hart, bij EenVandaag. Het EenVandaag Opiniepanel gaat door - maar zonder mij.

Ik wil alle tachtigduizend panelleden (tachtigduizend ja) ontzettend bedanken voor alles wat jullie de afgelopen jaren met me gedeeld hebben. De cijfers die ik in al die vele honderden onderzoeken heb gepresenteerd zijn voor mij nooit zomaar getallen geweest. Het zijn stuk voor stuk optelsommen van jullie meningen, gevoelens, ervaringen en levens. Zo heb ik het al die jaren gezien en zo heb ik ze ook proberen te presenteren in al die uitzendingen van EenVandaag.

Overweldigend intiem

En ook al waren die onderzoeken anoniem, ze hebben voor mij tegelijkertijd ook altijd heel intiem gevoeld. Heel soms bekende iemand zomaar op straat, vaak trots of met een knipoog, lid van het panel te zijn. Of: "Mijn vrouw is lid van je panel." Maar verder weet ik niet precies wie jullie zijn.

Toch vertelden velen me alles: veel (o, vaak erg terechte) frustraties over het functioneren van instanties. Maar ook over eenzaamheid, onveiligheid, seksualiteit en identiteit, discriminatie en racisme. Jullie deelden het massaal, met vele tienduizenden per onderzoek. En dat voelde, op een goede manier, overweldigend intiem.

Uitgebreid gevolgd en gehoord in Den Haag

Door middel van al jullie opinies en ervaringen konden wij vertellen hoe Nederland zich voelde. Van alle ups en downs van de kabinetten-Rutte en van Beatrix tot Willem-Alexander, onze wekelijkse coronapeilingen en de vele politieke dilemma's.

Ik presenteerde die uitslagen niet alleen aan de miljoen kijkers, luisteraars en lezers van EenVandaag, maar ook aan politici en beleidsmakers in Den Haag. Dat we daar uitgebreid gevolgd en gehoord worden, staat inmiddels buiten kijf.

Toe aan een nieuwe omgeving

Ik stop bij EenVandaag omdat ik na 18 fijne jaren bij dit programma, waarvan 12 jaren als presentator van de opiniepeilingen, toch echt toe ben aan een nieuwe omgeving. En nieuwe soorten programma's, zoals een tv-serie over dinosauriërs. Ik stap daarom over naar RTL.

Aan de samenwerking met jullie, panelleden, komt daarmee een einde. Het was een ongelooflijke eer om al die jaren jullie stem te mogen zijn.