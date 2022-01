Met een nieuw wetsvoorstel willen GroenLinks en de Partij voor de Dieren het landelijke vuurwerkverbod permanent maken. Een Kamermeerderheid lijkt onzeker. Toch is de achterban van de nieuwe coalitiepartijen wel voor, blijkt uit onderzoek van EenVandaag.

Eensgezinde achterban

Waar de partijen twijfelen, zijn hun achterbannen wél voor een algeheel vuurwerkverbod. Eind november bleek uit onderzoek onder het EenVandaag Opiniepanel dat een meerderheid voor een verbod is. Dat geldt voor de aanhangers van de meeste politieke partijen, ook alle vier partijen in de nieuwe coalitie. Alleen de kiezers van Forum voor Democratie en de BoerBurgerBeweging zijn tegen.

64 procent van de VVD-kiezers voor een verbod, al is de partij tegen. Van de twijfelende partijen is zelfs driekwart (74 procent) van de D66-kiezers voor, en ook de meeste CDA- (54 procent) en SP-stemmers (68 procent) zijn voorstander van een verbod.

Optimistisch

Esther Ouwehand is dan ook optimistisch over de kans van slagen van het wetsvoorstel. "Er zou een Kamermeerderheid moeten zijn, want de meerderheid van Nederland is voor, de achterbannen van de politieke partijen zijn voor. Veel burgemeesters zijn voor. We moeten niet elk jaar met dit geweld zitten, en al die slachtoffers in het ziekenhuis."

Ze hoopt dan ook dat het wetsvoorstel het debat op tijd aanzwengelt: "We moeten een keer op tijd handelen, zo hoop ik dat de twijfelende partijen ook overstag gaan en luisteren naar hun eigen burgemeesters en wethouders."

Handhaafbaarheid

Een veelgehoord argument tegen een algeheel vuurwerkverbod is de moeilijke handhaving. Toch vindt de Nationale Politiebond dat een verbod daarbij gaat helpen.

Voorzitter Jan Struijs: "Het is voor agenten makkelijker om een totaalverbod te handhaven, en niet alleen voor zwaar vuurwerk. Daarnaast hebben we natuurlijk niet binnen één jaar geen vuurwerk meer in het straatbeeld, maar het zal elk jaar steeds minder worden en uit de mode raken, net als roken."