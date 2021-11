Een meerderheid staat achter het kabinetsbesluit om vuurwerk ook dit jaar te verbieden en daarmee de hulpdiensten te ontzien. De vuurwerkverboden in coronatijd lijken de kijk op consumentenvuurwerk compleet te veranderen: 62 procent wil er voorgoed vanaf.

Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder ruim 31.000 leden van het Opiniepanel. Daarin reageren zij op het besluit van het kabinet om de verkoop en het afsteken van vuurwerk te verbieden. In de huidige coronapiek komt extra belasting van de zorg, politie en hulpverleners heel slecht uit en het kabinet hoopt dat met een verbod te voorkomen. Het enige juiste besluit, zegt een ruime meerderheid (69 procent).

Lees je dit artikel op smartphone? Draai het scherm voor betere weergave.

Zorg ontlasten

Een deel van de voorstanders noemt de huidige coronasituatie als enige reden om voor het verbod te zijn. "Alles waarmee de ziekenzorg ontlast kan worden, moet gebeuren. Zeker als het in feite maar om een pleziertje gaat."

Maar veel anderen hebben door de verboden in coronatijd hun twijfels gekregen over de houdbaarheid van de traditie na de crisis. In 2019 vond nog de helft (51 procent) een permanent en algeheel vuurwerkverbod een goed idee, nu is het aantal voorstanders daarvan gestegen naar 62 procent.

Bekijk ook Wat levert het vuurwerkverbod op in de zorg? De cijfers van vuurwerkletsel onder de loep

'Eén brok vervuiling de lucht in'

Overlast en ongelukken worden nog altijd het vaakst genoemd als reden, maar de gevolgen voor natuur en milieu lijken er in toenemende mate ook toe te doen: "We piekeren ons rot over manieren om het klimaat te sparen en die dag schieten we doodleuk één brok vervuiling de lucht in. Het is eigenlijk absurd."

Iemand anders schrijft hoe zijn mening is veranderd in coronatijd: "Ik had vorig jaar eigenlijk pas door wat voor verschil het kan maken. Niet alles ging gelijk goed, maar het was echt wel rustiger. Vanaf nu gewoon vuurwerkshows organiseren voor de liefhebber."

Lees je dit artikel op smartphone? Draai het scherm voor betere weergave.

Niet te handhaven

Een derde wil dat consumenten volgend jaar wel weer kunnen knallen. Velen van hen zien de volgende Nederlandse decembertraditie die wordt aangetast. "Alle leuke tradities worden om zeep geholpen. Na 'zwarte piet' was het te verwachten dat het vuurwerk de volgende zou zijn."

Anderen vinden een verbod betuttelend en verwachten dat een verbod niet gaat werken, zoals deze ondervraagde: "Zo'n verbod is niet te handhaven. In de omliggende landen is vuurwerk het hele jaar te koop, om nog maar te zwijgen de illegale rommel die op internet te koop is."

Vooral tegenstanders bij FVD en BBB

Kijkend naar politieke achterbannen zijn tegenstanders van een permanent vuurwerkverbod vooral te vinden bij FVD en de BBB. Kiezers van de PVV, JA21 en de SGP zijn verdeeld.

Verder zou in alle andere kiezersgroepen een meerderheid goed vinden als oud en nieuw vanaf nu wordt gevierd zonder consumentenvuurwerk.