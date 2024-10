Het EenVandaag Opiniepanel is jarig! In de afgelopen 20 jaar verstuurden we meer dan 1.000 onderzoeken en kregen we miljoenen antwoorden van de panelleden. Maar heeft dat zin, die vragenlijsten invullen? Volgens deze politici in Den Haag wel.

"In Den Haag wordt het EenVandaag Opiniepanel heel serieus genomen", vertelt D66-fractievoorzitter Rob Jetten. "In het politieke debat worden dingen vaak platgeslagen tot zwart-wit tegenstellingen. Maar in de uitslagen van het panel, en zeker in de antwoorden die mensen zelf in kunnen vullen, zie je dat er eigenlijk een hele genuanceerde wereld achter die mening zit."

Kamervragen over zwemles

De uitslagen van het Opiniepanel zijn voor Kamerleden ook een goede manier om aan te tonen dat een probleem speelt in de samenleving. Mohammed Mohandis, Kamerlid voor GroenLinks-PvdA, heeft dit jaar veel gehad aan het onderzoek over zwemles: "Het zwemonderwijs wordt steeds duurder, en uit het onderzoek bleek dat dat voor een grote groep mensen niet meer te betalen is", legt hij uit.

"Die cijfers hebben wij gebruikt in de Kamervragen aan de staatssecretaris van Sport (Vincent Karremans, red.). Die presenteert binnenkort een plan om dit tegen te gaan: hoe hij die lessen betaalbaarder wil maken, en hoe hij zwembaden open wil houden. Daar ben ik het panel enorm dankbaar voor", vertelt Mohandis.

Onderzoek lhbti+-acceptatie

Ook Kamerlid Bente Becker (VVD) stelde Kamervragen naar aanleiding van een onderzoek. "Dat ging over de acceptatie en veiligheid van de lhbti+-gemeenschap. De conclusie van het onderzoek was dat het daar slecht mee ging, en gaf ook redenen waarom mensen uit de gemeenschap zich minder geaccepteerd voelen", zegt Becker.

"Dat is zorgelijk, en dat was de staatssecretaris met ons eens", vervolgt ze. "Die doet nu verder onderzoek naar die conclusies, en wat we daar aan kunnen gaan doen."

Vragen voor de klimaatminister

Rob Jetten heeft ook de andere kant van die Kamervragen gezien, als minister voor Klimaat en Energie in het vorige kabinet. "Ik kreeg vaak Kamervragen naar aanleiding van onderzoeken in het panel", vertelt hij. "Die gingen natuurlijk vaak over de energiecrisis die toen speelde. Denk aan de aanpak voor het beter isoleren van huizen, hoe vullen we de gasopslagen, hoe beperken we de prijsstijgingen op de energierekening."

Als minister keek hij ook naar die onderzoeken: "Het is goed om in die onderzoeken te zien dat heel veel mensen vaak de complexiteit van vraagstukken echt wel begrijpen en daar zelf ook goede ideeën bij hebben."

'Opiniepanel laat je verder kijken'

Sinds Jetten weer Kamerlid is, heeft hij nog een aantal thema's uit Opiniepanel-onderzoeken met belangstelling gevolgd. "Extremer weer in Europa, dat mensen daar rekening mee houden als ze op vakantie gaan. De langstudeerboete, welk effect dat heeft op studenten, zelfs studenten die overwegen om toch maar niet te gaan studeren. En soms wat dieper, in het onderzoek over het onderwijs: hoe kijken leraren aan tegen hun dagelijkse werk en problemen in de klas?"

"Het mooie van die onderzoeken is dat je daardoor even wat verder kan kijken", legt hij uit. "Je wordt hier geleefd door de agenda van de Tweede Kamer, het Opiniepanel zorgt dat er ook nog andere thema's op je radar komen", concludeert hij.