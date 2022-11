Na een roerige politieke maand waarin een kabinetscrisis over de spreidingswet werd voorkomen, zijn er weinig verschuivingen in de zetelpeiling. De coalitiepartijen samen halen al maanden niet de meerderheid die ze bij de verkiezingen nog hadden.

Dat blijkt uit de nieuwste zetelpeiling van EenVandaag en Ipsos. De VVD, D66, het CDA en de ChristenUnie staan daarin op 56 zetels. Dat is een virtueel verlies van 22: bij de verkiezingen haalden de partijen samen nog 78 zetels.

Maak je eigen coalitie

Asielwet

De VVD staat, net als vorige maand, op 29 zetels en is daarmee virtueel nog altijd de grootste. VVD-kiezers zijn diep verdeeld over de spreidingswet waar de Tweede Kamerfractie van de partij deze maand mee akkoord ging, maar veel belangrijker dan die wet vinden velen dat de asielinstroom wordt ingeperkt. Mark Rutte belooft zich daar hard voor te maken.

Ook de andere coalitiepartijen blijven stabiel. D66 krijgt er een zetel bij en staat nu op 17, het CDA en de ChristenUnie blijven op 8 en 4 zetels.

Zo staan de partijen ervoor

FVD even groot als BIJ1

Ook bij de andere partijen verandert er weinig. De PVV van Wilders won de afgelopen maanden wat maar verliest nu 2 zetels en staat op 19. JA21 blijft stabiel op 9 en Forum voor Democratie staat deze maand op 2 (-1).

De partij van Baudet is daarmee virtueel even groot als BIJ1 van Sylvana Simons, dat ook 2 zetels noteert (+1). Simons kreeg deze maand aandacht nadat ze zich hard uitsprak over het politieoptreden bij de Sinterklaasintocht in Staphorst.

GroenLinks op winst

GroenLinks krijgt er deze maand wat bij. De partij haalde bij de verkiezingen 8 zetels maar noteert in de peiling nu 12 (+2 vergeleken met vorige maand). De partij trekt kiezers aan die eerder op D66 of Volt stemden. De andere linkse partijen blijven stabiel: de SP staat op 9 (+1), de PvdA op 10 (-1).

Ook de BoerBurgerBeweging staat op 12 zetels. Voor die partij zit Caroline van der Plas nu in haar eentje in de Tweede Kamer. De boerenpartij trekt vooral kiezers die bij de verkiezingen in 2021 nog op de VVD, Forum voor Democratie, de PVV en het CDA stemden.