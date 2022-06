Meer opstootjes in de kroeg na corona, een groeiend aantal stadionverboden en uit de hand gelopen demonstraties. Zijn mensen zulke vechtersbazen? Volgens agressie- en conflictexpert Caroline Koetsenruijter van Universiteit Leiden valt dat wel mee.

Geweld en agressie zijn van alle tijden. Maar volgens onderzoeker Caroline Koetsenruijter is het niet zo dat de meeste mensen van nature graag vechten.

Schelden, dreigen en intimideren

"Als we kijken naar agressie dan zien we dat het zomaar fysiek agressief worden eerder de uitzondering is dan de regel. Wij vertonen eerder verbaal agressief gedrag of psychisch agressief gedrag." Koetsenruijter vertelt dat we daarbij moeten denken aan schelden, dreigen en intimideren.

De conflictexpert denkt dat de meeste mensen eerder wegrennen dan met opgestroopte mouwen op iemand afstappen. "Ik denk dat ontzettend veel mensen veel liever de mantel der liefde ergens bovenop gooien, het slikken, vermijden, aanpassen", vertelt ze.

75 procent is 'hartstikke conflictvermijdend'

"Ik denk dat echt confronteren, en dan dus ook met gebalde vuisten fysiek met elkaar erop los rammen, helemaal niet de voorkeursstrategie is." Maar daar zijn volgens Koetsenruijter wel uitzonderingen op.

"Denk dan bijvoorbeeld aan mensen in groepen, die zijn eerder geneigd om fysiek agressief gedrag te tonen. Zeker als daar wat drempelverlagende middelen bij komen kijken, zoals bijvoorbeeld drank of drugs. Daarom zien we het natuurlijk ook wel eens helemaal ontsporen bij demonstraties of voetbalwedstrijden. Maar in beginsel is 75 procent van de mensen hartstikke conflictvermijdend."

De anonimiteit van een groep

Als je je in een groep bevindt, ben je volgens de conflictexpert dus sneller geneigd om fysiek agressief gedrag te tonen. 'Safety in numbers', noemt ze het. "Je denkt dat je minder snel met de negatieve consequenties te maken krijgt."

Koetsenruijter geeft een voorbeeld. "Als jij in je eentje staat te mishandelen, beuken, rammen en boksen, is de pakkans veel groter dan op het moment dat je in een groep staat die bijvoorbeeld ook allemaal dezelfde voetbaltenue aan heeft. Probeer dan nog maar eens erachter te komen wie de schuldige is."

Mannen en vrouwen

In onze samenleving heerst volgens de onderzoeker het beeld dat mannen agressiever zijn dan vrouwen. "We hebben in onze cultuur het stereotype dat de vrouwen de verzorgende moederfiguren zijn. Wanneer we het hebben over agressie denken we dat het altijd om mannen gaat."

Maar volgens Koetsenruijter klopt dat vandaag de dag niet meer helemaal. "Er is ook aangetoond dat geweld door vrouwen steeds normaler begint te worden. Als vrouw is de kans ook groter dat je in behandeling komt dan in de cel. Onze rechters straffen dus ook anders."