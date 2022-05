Het aantal incidenten met supporters in het profvoetbal neemt toe. Dit jaar zou er zelfs een recordaantal stadionverboden kunnen worden opgelegd. Voetbaladvocaat Christian Visser staat de supporters bij en vertelt wat er is veranderd.

"Ik zie meer mensen die een stadionverbod hebben en ook zie ik meer strafzaken dan normaal", dat zegt Christian Visser, die zichzelf 'voetbaladvocaat' noemt. Hij staat al sinds 2008 mensen met zo'n verbod bij.

Geweld en vuurwerk

Zelf is Visser fervent Ajax-fan, maar op professioneel gebied is iedereen welkom. Onlangs namen 20 Go Ahead Eagles fans hem nog in de arm. Hen werd na ongeregeldheden bij AZ toegang tot de stadions ontzegd.

Vaak draait het bij de stadionverboden om openlijke geweldpleging of vuurwerk afsteken. "Vuurwerkzaken komen nu meer voor dan 15 jaar geleden", zegt Visser. "Het is steeds populairder en er wordt strenger tegen opgetreden, ook vanuit het Openbaar Ministerie. Dat betekent boetes en heeft potentieel invloed op de Verklaring Omtrent Gedrag."

Nieuwe generatie hooligans

Sommige mensen beweren dat er een nieuwe generatie hooligans is opgestaan, die mogelijk minder goed luistert naar de oude garde. Visser moet daarom lachen. "Ik doe dit werk al heel lang, er zijn al veel nieuwe lichtingen geweest. Er wordt altijd gezegd dat de nieuwelingen nóg meedogenlozer zijn."

De advocaat ziet dat het vooral jongeren zijn die een verbod krijgen en strafrechtelijk vervolgd worden. Het is dus steeds een nieuwe lichting. "Ik doe dit werk nu al lang genoeg om ook alweer de kinderen van cliënten te zien die hetzelfde gedrag als hun vader vertonen."

Jonge mannen met een goede baan

Rond de 30 jaar stopt de 'oude' garde vaak met het gewelddadige gedrag. Dat heeft volgens Visser vaak te maken met het krijgen van werk-wijf-woning. "De drie W's", noemt hij het.

In tegenstelling tot andere gebieden van het strafrecht, ziet de advocaat bij voetbalgeweld veel 'first offenders'. Het is hun eerste aanvaring met de politie. Volgens Visser zijn het ook vooral jonge mannen die een opleiding volgen of een goede baan hebben. Rondom het voetbal komen ze opeens in de problemen: "Veel mannen onder elkaar, die drinken of drugs gebruiken".

Grotere pakkans en strengere straffen

Het stijgende aantal stadionverboden ligt niet alleen aan de strengere normen, maar ook de pakkans is groter geworden, vertelt Visser. Stadions hangen vol met geavanceerde camera's. Een capuchon hoeft maar even af te glijden als er vuurwerk wordt afgestoken en de dader heeft al een verbod aan zijn of haar broek.

Rechters zijn volgens Visser niet strenger gaan straffen. Maar het Openbaar Ministerie eist wel strengere straffen als het om voetbalgeweld gaat. En dat vindt hij kwalijk, maar "rechters kijken daar gelukkig doorheen".

Te weinig bewijs

Relatief vaak ziet Visser de voetbalstrafzaken eindigen in vrijspraak, waarbij het stadionverboden wordt ingetrokken omdat er te weinig bewijs is. "Bij andere type strafzaken zie ik dat echt veel minder. Mensen worden te snel aangehouden", beweert Visser.

Als er ongeregeldheden zijn bij het voetbal ziet iedereen dat. Politievertegenwoordigers kunnen er dan niet mee wegkomen niemand om te pakken, anders wordt er schande van gesproken, vertelt hij.