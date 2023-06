Hoe houdbaar is de situatie in Ter Apel? Al 27 jaar worden in het dorp asielzoekers opgevangen, maar ondanks een voortdurende roep om maatregelen, neemt het aantal incidenten alleen maar toe. De inwoners van het dorp doen ondertussen zelf wat ze kunnen.

Reportage: hoe de inwoners zelf iets aan de situatie proberen te doen

De een is sinds een paar maanden vrijwillig aan het surveilleren in het dorp om te proberen problemen te voorkomen, de ander werkt met bewoners van het azc om ze een uitlaatklep te geven en weer een ander is uit het CDA gestapt heeft een eigen partij opgezet om te proberen iets aan de situatie te veranderen.