De situatie in Ter Apel is zo kritisch dat Artsen zonder Grenzen er naartoe is gegaan. Adjunct-directeur Judith Sargentini is woedend over de situatie bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers. "Het is hier gevaarlijk en onhygiënisch."

"Ik schaam mij heel erg dat dit hier in Nederland plaats kan vinden. Het is een ramp die eruit ziet zoals we dat gewend zijn van de Griekse eilanden", zegt adjunct-directeur Judith Sargentini.

Huidziekten

Die mening wordt gedeeld door het AzG-team dat het aanmeldcentrum in Ter Apel afgelopen vrijdag bezocht. Het team sprak mensen die zich al een week niet hebben kunnen wassen, waardoor er veel mensen met huidziekten zijn. Daarnaast slapen er elke nacht honderden mensen in de buitenlucht.

Staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) vindt het aan de ene kant 'heel erg' dat AzG moet helpen in Ter Apel, maar aan de andere kant zegt hij 'heel blij' te zijn met de komst van de organisatie 'om de kwaliteit daar te verbeteren'.

'Het is absurd'

"Het is de wereld op zijn kop", zegt Sargentini. "We helpen heel graag als het nodig is en ik snap dat de staatssecretaris daar blij mee is. Maar het is de overheid zelf die hier deze hulp zou moeten bieden. Als hij zelf zijn verantwoordelijkheid neemt, kunnen wij hier snel weer weg."

"Het is absurd dat Artsen zonder Grenzen, het Rode Kruis en andere ngo's hier hulp moeten bieden. En dat omdat de overheid het laat afweten, en er al jaren onvoldoende geïnvesteerd wordt in het COA, in de IND, in de opvang van asielzoekers."

Prioriteiten

"Wij zijn onafhankelijk en stappen niet zomaar in een politiek debat", zegt Sargentini. "Het gaat mij er niet om welke wetten waar worden uitgevaardigd. Mij gaat het erom dat de overheid zijn verantwoordelijkheid neemt en iedereen hier de opvang geeft die ze nodig hebben."

"Ik voel dit als prioriteit, en ik denk dat we dit allemaal als prioriteit voelen. We zijn een rijk land, we zijn een land dat met mensen meevoelt. Dit moet heel erg snel ophouden."

Bekijk ook Nu niet meer asielzoekers in Nederland dan in 2015, vooral te weinig opvangplekken

Geen medicijnen meer

Sargentini is vandaag zelf voor het eerst in Ter Apel. "We lopen afdakje voor afdakje af en identificeren de mensen met de grootste problemen om hen zo snel mogelijk hulp te bieden. We hebben mensen met astma, suikerziekte en hepatitis gevonden die geen medicijnen meer hebben."

"Iemand anders heeft in Bulgarije een stok in zijn oog gekregen en kan helemaal niets meer zien door de oogwond. Er zijn mensen met zweertjes waarvan wij denken dat ze besmettelijk zijn. Dat is de eerste oogst, om zo te zeggen."

Zo snel mogelijk weg

AzG gaat bij het aanmeldcentrum werken met een team van vier tot zes mensen. Dit team bestaat uit artsen en verpleegkundigen en werkt 5 dagen per week. Sargentini benadrukt dat in eerste instantie wordt gedacht aan een inzet van 4 tot 6 weken.

"Maar ik hoop dat we hier niet meer zijn volgende week. Als we hier nog wel zijn, is er echt onvoldoende veranderd."