Staatssecretaris Van der Burg gaat vanavond op bezoek in Albergen, om te praten over de grote onvrede over de gedwongen noodopvang in een hotel. Iets verderop biedt zuster Josephine van Amersfoort al jaren onderdak aan asielzoekers.

In het Overijsselse Borne vangt zuster Josephine van Amersfoort al lange tijd asielzoekers op. Dat op zo'n 10 kilometer van Albergen, waar het Rijk tegen de zin van inwoners een hotel aanwees als opvangplek voor asielzoekers.

Mensen van vlees en bloed

Ze ziet de situatie in het nabijgelegen dorp met lede ogen aan: "Die bewoners zitten elkaar op te jutten natuurlijk. Ze maken het ook nog eens veel erger dan het is."

De zuster gelooft echt niet dat de opvang van asielzoekers zal leiden tot veel onrust: "Dit zijn mensen van vlees en bloed. Er kan vast af en toe een minder goed iemand tussen lopen, maar de meesten zijn echt wel goed. Je kunt dit soort mensen niet allemaal over één kam scheren en onnodig schreeuwen voor iets wat niet nodig is."

Bezoek staatssecretaris

Josephine hoopt op een goede uitkomst na het bezoek van staatssecretaris Eric van der Burg aan de gemeenteraad: "Het mooiste zou zijn als hij de mensen kan overtuigen dat het meevalt en dat mensen niet zo zwart tegen de situatie aan moeten kijken."

"Het is een must geworden om ze op te vangen. Je laat dit soort mensen toch niet in de open lucht slapen? Dat kan niet en wil je zelf ook niet."

Bang voor wat je niet kent

Josephine vindt het belangrijk dat meer gemeenten aanbieden om asielzoekers op te vangen. Al een aantal jaar zet de zuster met haar organisatie zich in voor mensen die, om wat voor reden ook, hun thuisland zijn ontvlucht. Ze herkent zich niet in de geluiden uit Albergen.

"Wij herbergen asielzoekers en ik moet eerlijk zeggen, we worden financieel ondersteund. Dat komt van Twentenaren, dus niet iedereen hier is tegen vluchtelingen." De zuster denkt dat bewoners bang zijn voor iets wat ze niet kennen: "Iedereen moet niet zo benauwd hiervoor zijn."

Beetje inleven

"Het doet pijn dat we deze discussie hebben want ik vind het verschrikkelijk dat ze zich niet welkom voelen", vertelt Van Amersfoort.

Ze vindt dat meer mensen open moeten staan voor mensen in nood en asielzoekers daarom een uitzicht kunnen geven. "Ik vang asielzoekers op omdat ik me een beetje probeer in te leven in de mensen. Ik hoop dan ook echt dat er wat meer hulp vanuit Albergen kan komen."