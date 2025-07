Statushouder Kimia begrijpt boosheid inwoners Albergen: 'Maar er zijn gewoon mensen die een bed nodig hebben'

De dienst die verantwoordelijk is voor de opvang van asielzoekers heeft het 't Elshuys ook al gekocht. Er kunnen 80 gasten terecht, maar de het COA wil de locatie in september klaar hebben gemaakt voor 200 mensen.

Overleg met de gemeente Tubbergen, waar Albergen onder valt, over een plek om asielzoekers op te vangen leidde niet tot een akkoord, stelt staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel). Door het COA toestemming te geven om asielzoekers in het hotel op te vangen, passeert het kabinet nu de gemeente.

Statushouders in het hotel

In het hotel worden nu al statushouders opgevangen. Onder hen ook Kimia en haar vader, die 4 jaar geleden vanuit Iran naar Nederland kwamen. "Wij wonen hier nu 4 maanden. We moesten hier komen totdat ons huis klaar is", vertelt ze.

Binnenkort verhuizen vader en dochter naar een nieuw huis. "Dat is best raar, want het was hier een goede plek. Het was veel meer ontspannen dan een azc", legt Kimia uit. "Mensen spraken niet heel veel met ons. Soms vonden ze het raar, maar soms waren ze heel lief en stelden ze allerlei vragen. Het verschilde."

Geen feestje, maar protest

Honderden asielzoekers zijn andere koek dan tientallen statushouders, vinden buurtbewoners. Veel van hen zijn dan ook niet blij met het besluit van het kabinet. Nadat het nieuws bekend werd verzamelden demonstranten - vooral jongeren - zich voor de deur van het hotel.

"Het was echt eng", blikt Kimia terug op het protest, waarbij leuzen werden geschreeuwd en vuurwerk werd afgestoken. "Ik dacht eerst dat het een feestje was, maar later hoorde ik dat het hierom ging. Toen werd ik wel bang."