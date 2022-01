De gemeenteraadsverkiezingen komen er weer aan. Het politiek debat is verhard, er zijn bedreigingen en in kleine gemeenten hoef je ook zeker geen raadslid te worden voor het geld. Toch stellen Jules, Arjen en Herriët zich verkiesbaar.

Een van de partijen die dit jaar voor het eerst meedoet in tien gemeenten is Volt. Een Europese partij die al langer in andere landen actief is en sinds vorig jaar ook een plek heeft in de Tweede Kamer. Het doel van Volt was om in 25 gemeenten actief te zijn, maar mede omdat de 50/50 man-vrouwverhouding niet overal kon worden gerealiseerd, werden het er uiteindelijk tien.

De schoonheid van de lokale politiek

Een van de lokale lijsttrekkers is Jules Ortjens van Volt Maastricht. Hij is student, geboren Limburger en wil ontzettend graag in de raad. Vooral in zijn stad Maastricht, dat naar eigen zeggen echt het kloppende hart van Europa zou kunnen worden. "Steden als Keulen en Brussel liggen hier een uurtje vandaan, Bonn en Luik zijn nog dichterbij", vertelt hij.

"Het hart van de democratie zit in de lokale politiek", motiveert hij zijn ambities om raadslid te worden. "Daar kennen burgers en volksvertegenwoordigers elkaar." Datzelfde heeft ook Arjen van Drunen, lijsttrekker van PvdA Breda en wethouder wijkaanpak en gezondheid. "De schoonheid is dat je naast mensen kan staan", zegt hij. "Je kunt direct dingen mogelijk maken."

Bron: EenVandaag Jules Ortjens, lijsttrekker voor Volt Maastricht

Achtergestelde wijken

Het gaat goed met Breda, van oudsher een welvarende stad, maar de stad heeft ook twee gezichten, vertelt Van Drunen. "In de wijk de Hoge Vucht is het bijvoorbeeld de afgelopen jaren minder goed gedaan. Het Rijk wil daar met de gemeente in investeren, omdat het anders de verkeerde kant opgaat."

Net zoals in andere gemeenten in ons land zijn voorzieningen uit deze wijk verdwenen. "Er zat een politiebureau, maar nu moet deze wijk van 2.200 inwoners het met één wijkagent doen." Van Drunen trekt hier als PvdA'er veel stemmen, zegt hij. "Maar de PVV, Forum en Denk doen het hier ook goed."

Verslaggever Laura Kors in gesprek met wethouder Arjen van Drunen van PvdA Breda

Een vrouwelijk raadslid

In Staphorst is Herriët Brinkman lijsttrekker voor CDA. En ze zou weleens de eerste vrouwelijke wethouder van de gemeente kunnen worden. Brinkman is al 12 jaar raadslid in Staphorst. "Het is absoluut leuk. Je bent zinvol bezig in de samenleving waar je zelf ook onderdeel van bent. Dat maakt het dankbaar werk."

Toen Brinkman in de gemeenteraad van Staphorst kwam, een gelovige gemeente, was het wel een ding dat ze vrouw was. "Er was voor mij één vrouw geweest, maar dat was in de jaren 90 en toen stond er ineens een vrouw op de lijst van CDA, ik, en een vrouw op de lijst van de PvdA. We kwamen er allebei in. Dat was wat in Staphorst, maar we zijn heel goed ontvangen, ook door de SGP."

Bron: EenVandaag Herriët Brinkman, lijsttrekker voor CDA Staphorst

Geen vetpot

Van het werk als raadslid kun je over het algemeen niet rondkomen, zeker niet in kleine gemeenten. In gemeenten tot en met 40.000 inwoners krijg je zo'n 1000 euro per maand en in gemeenten tussen de 150.000 en 375.000 inwoners verdien je 2109,17 euro per maand.

Ortjens van Volt heeft daar geen problemen mee. "Als geld een reden zou moeten zijn, zou ik geen raadslid zijn geweest." Maar het werk kan echt veel zijn, vertelt Brinkman van CDA Staphorst. "Het is best wel pittig. We hebben de afgelopen periode de begroting weer vastgesteld en dat is een hele drukke periode geweest. Vooral ook omdat het college de OZB (onroerendezaakbelasting red.) wilde verhogen. Dat wilden wij als CDA echt niet. Dat kostte veel tijd en dan ben je echt wel zo'n 25 uur per week druk."

Herriët Brinkman kan de eerste vrouwelijke wethouder van de gemeente Staphorst worden, vertelt ze aan verslaggever Joris Kreugel

Voldoening

Als wethouder in Breda kan Arjen van Drunen wel van het werk leven. Wethouder zijn is vaak wel een fulltime baan en levert veel meer op. Maar het is vooral de voldoening waarvoor Van Drunen het doet, zegt hij als hij denkt aan gezinshuis El Noor in Breda. Daar vangt een echtpaar dat zelf drie kinderen heeft, nog negen pleegkinderen op in twee rijtjeshuizen aan elkaar.

"Je ziet dat als je ja zegt tegen zo'n bestemmingsplanwijziging, je het verschil kan maken voor deze kinderen. Dat is het allermooiste om te doen", zegt Van Drunen.

Bron: EenVandaag Arjen van Drunen in het gezinshuis El Noor

Zetels

En wat worden de resultaten bij de aankomende verkiezingen? Volt wil 3 zetels in Maastricht. "Wie weet worden het er meer", zegt Ortjens opgetogen. "Wij zijn de enige partij die ook vertegenwoordigd is in Aken en een groeiende beweging is in Luik. Juist als je regionaal wil zijn in Maastricht, moet je ook Europees zijn", zegt hij. "Maastricht is omringd door grenzen."

In Staphorst zitten er nu drie CDA-mannen in de raad. Brinkman zou het ontzettend mooi vinden als daar een vrouw bijkomt. "Die afspiegeling zijn van de samenleving vinden wij erg belangrijk. We hebben elke keer landelijk een dip gehad met gemeenteraadsverkiezingen, maar toch hebben wij elke keer winst geboekt. Je wil aan de knoppen draaien."