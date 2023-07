Caroline van der Plas van BBB snapt dat Sigrid Kaag stopt als leider van D66 en niet meer verkiesbaar is bij de volgende verkiezingen. Kaag heeft dat besloten nadat haar kinderen eerder hun zorgen uitten over de bedreigingen die hun moeder krijgt.

Haat, agressie en bedreigingen: voor D66-leider en demissionair minister van Financiën Sigrid Kaag is de maat vol, ze is bij de volgende verkiezingen geen lijsttrekker meer en stapt uit de politiek. Collega politici hebben begrip voor haar besluit en herkennen welk effect de vele bedreigingen hebben.

'Geen vrouwending'

Van der Plas had eerlijk gezegd wel verwacht dat Kaag zou stoppen, vertelt ze. "Zeker ook met alles wat er over haar gezegd wordt, de bedreigingen, de bedreiging met de fakkel. Het verbaast mij niet."

Kaag hoopt dat er nog vrouwen en meisjes zijn die de politiek in willen. "Dat speelt voor haar heel erg, maar ik wil het geen vrouwending maken", zegt de BBB-leider. "Er zijn ook mannen die zwaar bedreigd worden. Kijk naar VVD-Kamerlid Ulysse Ellian, kijk naar Geert Wilders. Het is gewoon een breed maatschappelijk probleem."

Impact is groot

Zelf krijgt Van der Plas ook bedreigingen naar haar hoofd geslingerd. De impact daarvan is heel groot: "Je kunt denken: ach, dat zijn allemaal mensen en die menen dat allemaal niet zo. Maar het enge is: dat weet je dus niet. Je weet niet of dat een gek is die zomaar even wat doet op een zolderkamertje."

"En het kan ook iemand zijn die de bedreigingen leest en denkt: dat ga ik wel even opknappen", vervolgt ze. Voordat ze de politiek instapte had ze niet verwacht dat het zo heftig zou zijn: "Ik dacht wel dat ik veel kritiek zou krijgen en dat mensen allemaal iets zouden vinden, maar het structurele bedreigen en intimideren, dat had ik niet verwacht."

Directe doodsbedreiging

Van der Plas zit sinds maart 2021 in de Tweede Kamer en kreeg in de zomer van vorig jaar te maken met de eerste direct gerichte doodsbedreiging: "Het is echt gericht op jouw leven, met details er ook bij. Daar ben ik heel erg van geschrokken."

Sindsdien is het niet meer gestopt, zegt ze. Tegelijkertijd vindt ze het lastig om het in de media te brengen en het er met journalisten over te hebben. "Want dat kan ook weer andere mensen aanzetten", legt ze uit. "Die dat dan gewoon bijzonder grappig vinden waarschijnlijk, maar het is totaal niet grappig, want je hebt ook nog een gezin."

Gevolgen voor familie

Want zoals ook Kaag al eerder zei: de bedreigingen hebben niet alleen impact op haarzelf, maar ook op haar familie, benadrukt Van der Plas. "Zij krijgen ook instructies van wat ze wel of niet kunnen of moeten doen. Zij moeten ook gewoon over hun schouder kijken en oppassen wie er aan de deur komt."

"Dat is niet normaal leven", benadrukt ze. "We zitten niet de hele dag in de zorgen, maar het speelt wel elke dag een rol." Vooral ook voor haar moeder is het een hele lastige situatie: "Zij is gewoon bang om een dochter te verliezen. Mijn moeder heeft al een zoon verloren aan kanker, die is heel erg bang om nog een kind te verliezen."

'Past helemaal niet bij mij'

Ook bij het geven van dit interview gaat het eigenlijk anders dan hoe Van der Plas het het liefst zou willen, zegt ze. Het gesprek wordt buiten op straat in Den Haag gehouden met een camera, maar wel zo dat je niet kunt zien waar Van der Plas precies staat.

"Ik spreek heel vaak af op een andere plek dan in de straat waar ik woon, of bij mij thuis. Dat is ook allemaal anders geworden", vertelt de politica. "Het past helemaal niet bij mij. Ik laat mensen graag zien waar ik woon of waar ik leef."

Kandidaten voorbereiden

Door de val van het kabinet moet ook BBB nu hard op zoek naar kandidaten voor de aankomende Tweede Kamerverkiezingen. In gesprekken met mogelijke kandidaten worden deze nadelen van het leven als Kamerlid ook duidelijk naar voren gebracht, legt de partijleider uit.

"En dan denk ik eigenlijk al: waar zijn we mee bezig? Je moet dus al in een sollicitatieprocedure gaan zeggen dat dit kan gebeuren. Dat is toch te gek voor woorden?", vindt ze. "Ik hoor het mezelf zeggen en ik denk: wat is dit? Dat moet helemaal niet. Maar je moet het wel. Dat mogen we nooit accepteren, maar we accepteren dat wel."

Triest voor democratie

Als de moeder en kinderen van Van der Plas haar vragen te stoppen met de politiek, zou dat voor haar een reden kunnen zijn om echt te stoppen. "Dat zeggen ze voorlopig nog niet. Maar het zou wel heel triest zijn."

"Niet alleen voor mijn werk, maar ook voor de democratie, want je doet gewoon democratisch werk."